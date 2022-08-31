在整體對抗通膨的氛圍下，市場資金湧入能源、拉美及天然資源等市場，相較於成熟市場及科技股的負報酬，能源指數有上漲高達5成，新興拉美與天然資源指數表現也不遑多讓。法人表示，投資關鍵資源基金將可掌握多種資源，追求各種天然資源的長期投資機會。 對於天然資源股這一波上漲原因，滙豐全球關鍵資源基金經理人劉柏廷指出，俄烏戰爭是關鍵資源的轉捩點，背後反映著逆全球化與保護主義興起的思維，這也將導致世界各國更加強化資源產業的需求；以2019年的數據來看，俄羅斯天然氣出口占全球出口的比重接近20％，居全球第一；原油出口占全球出口的比重約10％，居全球第二；金屬方面，出口鎳、銀和鉑族金屬占全球出口的比重分別高達11.5％和9.4％；而相關農產品，小麥和大麥出口也占全球出口的比重超過15％。今年的俄烏戰爭，除了引爆全球資源供給緊張，各國開始思考資源分散化，世界開始逆全球化，亦刺激資源產業相對強勢。

劉柏廷進一步表示，當各國紛紛移轉生產基地時，設工廠不僅僅只要有土地、便宜的勞工，同時需要能源、水力、電力以及各項礦產資源的配合到位，當印度、東南亞國家迎接移出中國的製造訂單，同時也必加強相關資源建設與投資，以往一套設備走天下，未來可能需要二套設備才能暢行無阻，而多一套設備就需要多一倍的資源被利用，這也是逆全球化未來可以看見的趨勢。

滙豐投信表示，資源基金投資除了聚焦傳統能源與礦產外，若能加入替代能源、食品、農產品及公用事業等關鍵資源產業，將可以達到的風險分散效果；能源、礦產及農產品皆為對抗通膨資產；而能源、替代能源及礦業在過往景氣多頭時期表現出色；另外，食品、農產品及公用事業則較具防禦性質，與其他資源產業連動性較低。投資人在投資相關能源基金時，可以選擇相關關鍵資源基金，一舉囊括五大投資資產，在進可攻、退可守情形下，追求長期投資報酬機會。