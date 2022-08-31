民進黨提名正國會台中市議員參選人穿上棒球服登記，強調10人在各自選區有自己的守備位置，也在市政上相互合作，要擊出「十全十美」。（林欣儀攝）

民進黨提名英系7名台中市議員參選人，組成「台中英連線團隊」，由前立法院長蘇嘉全陪同聯合登記。（林欣儀攝）

選舉登記適逢好日子，民進黨提名台中市議員參選人紛紛趕在今天完成登記，也讓選委會人員忙翻，現場一度小壅塞。新潮流13人組成「12新做」，強調要力拼12選區重大議題、13席全上；正國會10人則穿上棒球裝表示，10名成員各有戰備位置，要擊出「十全十美」；新系打出「台中英連線」，由前立法院長蘇嘉全陪同7人登記。

民進黨提名新潮流台中市議員參選人包括施志昌、王立任、楊典忠、曾威、謝志忠、林義偉、林祈烽、張耀中、蔡雅玲、黃守達、鄭功進、張玉嬿、林德宇，大聲喊出「12新做，監督我來做」口號，強調「12個選區，要13席全上」。

新潮流參選人指出，盧市府執政4年施政不做不錯、以選舉為優先，導致市政停滯，他們這次組成「12新做」除了是取「12星座」諧音，也盼與民進黨市長參選人蔡其昌聯手，12個選區各提出建設議題，盼帶來新作為。

正國會台中市議員參選人曾朝榮、江肇國、李天生、周永鴻、蔡耀頡、何文海、蔡成圭、張家銨、廖芝晏、何昆霖則穿上黃色棒球服，分別擔任投手、捕手及游擊手等，強調10個人各自在不同選區有自己的守備位置，也在市政上相互合作。

「正派出擊，棒棒強棒！」喊出口號，強調要力拚10席全上，正國會參選人表示，台中市長盧秀燕本屆競選時喊出「直球對決」，但她站上打擊區後，卻只想等投手投出4壞保送，導致建設延宕、治安敗壞，應三振出局。

「台中英、向前行」民進黨英系台中市議員參選人陳淑華、蕭隆澤、吳敏濟、張芬郁、陳雅惠、陳俞融、謝家宜，上午由蘇嘉全陪同登記，蘇嘉全說，「台中英」的由來就是希望參選人向鷹飛翔，要有魄力改革台中市政。

台中英連線參選人手持標語，強調要推動營養午餐免費、捷運藍線動工等建設；他們說，盧秀燕就任後與中央關係緊張、將問題拋給中央，被網友貼上「最強中央處理器」封號，盼「台中英贏，台中一定贏」。