51歲前知名主播蔣雅淇，以往出現在螢光幕前都是身穿套裝給人專業形象，之前曾曬出身穿深V禮服，大露東西半球的火辣養眼照，引發網友議論，稍早則曬出與女兒身穿比基尼的合照，姣好身材讓人眼睛大吃冰淇淋，但卻語帶無奈表示：「曾放上露背面的照片，就被長輩私訊質疑是否在賣肉」，嚇得她立刻撤下照片。

蔣雅淇表做新聞主播時，露點肉就像有違專業，因此「包緊緊」是天條，唯一形象就是「西裝＋高跟鞋」，甚至謹慎到連涼鞋都不敢穿，回想起多年前出第五本書時，在個人臉書放了臉朝下臥在沙灘只露背面的照片，沒想到就被長輩私訊：「是賣書還是賣肉」，嚇得她當下立刻撤下照片。

不過感嘆身為中年婦女的她，意識到不嚐試可能就沒機會，因此在女兒不斷鼓勵下，鼓起勇氣換上比基尼母女裝，她表示其實很不習慣，也思考猶豫很久，最後還是硬著頭皮去做，但好在有朋友鼓勵不要在乎身材，偶爾放輕鬆，開心自在最重要，才讓她完成此次挑戰，更開心表示：「2022是擁有美好回憶，解脫枷鎖突破自我的一年」。

對此，網友紛紛留言：「最美母女檔無誤」、「可惡的長輩，害我們現在才看到，美翻了啦」、「羨慕身材這麼好，一定要拍」、「美麗的母女檔，美麗青春值得紀念啊」、「有自信的女人最美麗」、「身材看起來非常好，而且和女兒像姐妹保養得宜」。