民眾黨中市議員參選人許瑞宏服務處海報日前遭破壞，黨主席柯文哲照片的臉、頸都被銳物「刮花」，經警查獲是楊姓男子所為。楊今天上午到服務處致歉表示，「純粹是酒後闖禍」，並寫道歉書，強調絕不再犯；許瑞宏回應表示，若選民有不同意見，希望回歸公共討論，避免不理性行為。
許瑞宏競選服務處工作人員是在30日上班時發現，張貼服務處騎樓柱子的黨主席柯文哲推薦海報，竟遭不明人士破壞，柯文哲照片在臉、脖子處都遭不明尖銳物品「刮花」、還疑似被噴不明液體。
服務處表示，因被刮花處的位置較高、且柱子旁還有推放物品，明顯是蓄意破壞，而向警方報案。第一警分局公益派出所當天到場了解，過濾騎樓監視器影像，晚間即查獲是獨居在向上路某棟住宅大樓67歲楊姓男子所為。
楊男今天親自到服務處致歉表示，他28日到附近超商買酒，因啤酒促銷買3罐有折扣，沒想到，他喝完3瓶不勝酒力，帶著醉意可能隨手拿鑰匙就破壞海報。他強調，他對民眾黨或柯文哲，沒有任何好惡，純粹是「酒後闖禍」。
楊男當場寫下道歉書，強調絕不再犯。總部表示，不會針對海報遭毀損提出求償；許瑞宏感謝警方第一時間查獲，並強調，選民若有不同政治理念及意見，希望回歸公共討論，避免不理性行為。
★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！
★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。