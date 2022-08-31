民眾黨中市議員參選人許瑞宏服務處海報日前遭破壞，涉案的楊姓男子服務處致歉，並當場寫道歉書。（許瑞宏競選服務處提供／陳淑芬台中傳真）

民眾黨中市議員參選人許瑞宏競選服務處海報日前遭破壞，黨主席柯文哲照片的臉、頸被銳物「刮花」。（許瑞宏競選服務處提供／陳淑芬台中傳真）

民眾黨中市議員參選人許瑞宏服務處海報日前遭破壞，黨主席柯文哲照片的臉、頸都被銳物「刮花」，經警查獲是楊姓男子所為。楊今天上午到服務處致歉表示，「純粹是酒後闖禍」，並寫道歉書，強調絕不再犯；許瑞宏回應表示，若選民有不同意見，希望回歸公共討論，避免不理性行為。

許瑞宏競選服務處工作人員是在30日上班時發現，張貼服務處騎樓柱子的黨主席柯文哲推薦海報，竟遭不明人士破壞，柯文哲照片在臉、脖子處都遭不明尖銳物品「刮花」、還疑似被噴不明液體。

服務處表示，因被刮花處的位置較高、且柱子旁還有推放物品，明顯是蓄意破壞，而向警方報案。第一警分局公益派出所當天到場了解，過濾騎樓監視器影像，晚間即查獲是獨居在向上路某棟住宅大樓67歲楊姓男子所為。

楊男今天親自到服務處致歉表示，他28日到附近超商買酒，因啤酒促銷買3罐有折扣，沒想到，他喝完3瓶不勝酒力，帶著醉意可能隨手拿鑰匙就破壞海報。他強調，他對民眾黨或柯文哲，沒有任何好惡，純粹是「酒後闖禍」。

楊男當場寫下道歉書，強調絕不再犯。總部表示，不會針對海報遭毀損提出求償；許瑞宏感謝警方第一時間查獲，並強調，選民若有不同政治理念及意見，希望回歸公共討論，避免不理性行為。

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