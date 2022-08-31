武漢大學中國鄉村治理研究中心研究員呂德文8月31日在大陸《環球時報》撰文指出，河北8月29日通報了唐山燒烤店打人事件最新調查處理進展。紀檢監察機關嚴肅查處了陳X志等涉嫌惡勢力組織背後的腐敗和「保護傘」問題，初步查出違紀違法及涉嫌濫用職權、徇私枉法、行賄、受賄等職務犯罪問題。這釋放出嚴懲惡勢力、嚴查「保護傘」的強烈訊號。

呂德文稱，唐山打人事件之所以得到社會廣泛關注，是因這事發生在大陸「掃黑除惡專項行動」之後，人們社會安全感極度上升時，卻出現公共場所對女性暴力犯罪行為，無疑挑戰人們對社會正義的認知底線。無論從維護社會正義，還是鞏固掃黑除惡成果角度，對這起惡性案件都不能僅作「個案處理」，而是要挖掘背後的深層次因素，採取有效措施徹底剷除。

呂德文指出，黑惡勢力的生存有一定的社會基礎，除了打擊，更重要的是清除黑惡勢力生存的灰色空間。因此，完善市場經濟的運行環境，盡量壓縮灰色行業的生存空間，是清除黑惡勢力的重要工作。只不過，灰色空間會隨著經濟社會的發展以及技術變革呈現出不同的形式。

近年來，黑惡勢力牟利的傳統手段，如「兩搶一盜」等較低端的牟利形態，已經被極大壓縮。隨著互聯網技術傳播，套路貸、電信網路詐騙及網上傳銷等涉黑涉惡牟利方式卻急速發展。這些新的灰色行業及其滋生的黑惡勢力，不僅干擾市場環境，還嚴重影響社會安全。

呂德文分析，黑惡勢力還具有一定的地域性。黑惡勢力要生存，必然需要有「保護傘」。陳X志等涉嫌惡勢力組織十年間實施多起違法犯罪行為，反映出當地存在一些中共黨員幹部和公職人員為其提供「保護傘」。黑惡勢力雖然本質上是暴力團夥，但表面上一般是商人或為商人服務的人員。

「保護傘」要保護自己的利益，而這些利益源於非正常的政商關係，是腐敗官員從黑惡勢力壟斷利益中分得的一杯羹。如果說黑惡勢力依靠暴力獲取壟斷利益，那麼「保護傘」則依靠對暴力行為的縱容和保護而分得壟斷利益。

呂德文強調，掃黑除惡需要建立長效機制，這是件複雜而系統的工程。從長遠看，掃黑除惡有賴於法治社會建設。只有人們之間的經濟社會關係得到有效理順、行為得到有效規制、違法犯罪得到及時有效打擊、市場社會灰色空間被極大壓縮，掃黑除惡的成果才能持續。

從技術上看，掃黑除惡有賴於專項行動和常態化治理的結合。專項行動和常態化治理都是在法治架構下進行，但從法治實踐的角度看，政法機關打擊力量有限，一段時間內只能將主要資源集中在某個領域，各種類型掃黑除惡專項行動便是「集中打擊」的主要工作方式。而在常態化治理中，政法機關要對零散方式的違法犯罪行為提高警惕，防微杜漸，這是防止黑惡勢力做大做強的基礎。

呂德文表示，唐山打人事件再次警示，掃黑打「傘」是一場持久戰，需珍惜來之不易的社會安全感，以及不畏黑惡勢力的社會正義觀。唐山打人事件後，群眾站出來檢舉揭發犯罪分子惡行，積極為公安機關提供線索，這說明正氣壓倒邪氣的社會氛圍已經形成。政法機關積極回應群眾訴求，政法工作走群眾路線，本身就是建立掃黑除惡長效機制的基本方法。