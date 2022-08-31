由府中15與枋橋文化協會合作辦理的「府中的100種可能–板橋媽的指尖宇宙x穿越時空遇見枋橋城」展覽，將從9月3日起展出，透過新興科技，整合視覺影像與延展實境，重現地方發展的重要地標與人物事蹟，讓民眾更加了解在地傳統民俗文化。
新北市文化局表示，舊名「枋橋城」的板橋地區在繁榮都會的面貌下，藏有豐厚歷史人文底蘊，此次展覽內容將聚焦枋橋歷史發展的重要地標，輔以人物與地標交織的故事，更以混合實境（Mixed Reality）將板橋地區的重要信仰慈惠宮現況與科技元素揉合，注入在地宗教情感記憶，呈現活潑有趣的互動設計。
文化局透露，「板橋媽的指尖宇宙」將邀請民眾戴上MR頭盔，透過目光、手勢、手指感應點選，就能瞭解擁有廣大信眾、供奉著「板橋媽」的慈惠宮，還能在展覽現場與元寶、燈籠和轎子等物件，展開一連串的虛實互動；而「穿越時空遇見枋橋城」則藉由大地圖與老照片構築故事時空，引領民眾穿梭板橋城市的記憶深處，追尋人物對土地的凝望和實現理想的故事。
文化局表示，展覽從9月3日起至10月23日，於府中15的4樓展覽室展出，歡迎大家蒞臨觀賞，更多展覽訊息請上府中15官網https：／／www.fuzhong15.ntpc.gov.tw／查詢。
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