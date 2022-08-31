展覽以混合實境將板橋慈惠宮的現實物件與科技元素揉合在同一空間。（新北市文化局提供／李奇叡新北傳真）

「穿越時空遇見枋橋城」藉由大地圖與老照片構築故事時空。（新北市文化局提供／李奇叡新北傳真）

由府中15與枋橋文化協會合作辦理的「府中的100種可能–板橋媽的指尖宇宙x穿越時空遇見枋橋城」展覽，將從9月3日起展出，透過新興科技，整合視覺影像與延展實境，重現地方發展的重要地標與人物事蹟，讓民眾更加了解在地傳統民俗文化。

新北市文化局表示，舊名「枋橋城」的板橋地區在繁榮都會的面貌下，藏有豐厚歷史人文底蘊，此次展覽內容將聚焦枋橋歷史發展的重要地標，輔以人物與地標交織的故事，更以混合實境（Mixed Reality）將板橋地區的重要信仰慈惠宮現況與科技元素揉合，注入在地宗教情感記憶，呈現活潑有趣的互動設計。

文化局透露，「板橋媽的指尖宇宙」將邀請民眾戴上MR頭盔，透過目光、手勢、手指感應點選，就能瞭解擁有廣大信眾、供奉著「板橋媽」的慈惠宮，還能在展覽現場與元寶、燈籠和轎子等物件，展開一連串的虛實互動；而「穿越時空遇見枋橋城」則藉由大地圖與老照片構築故事時空，引領民眾穿梭板橋城市的記憶深處，追尋人物對土地的凝望和實現理想的故事。

文化局表示，展覽從9月3日起至10月23日，於府中15的4樓展覽室展出，歡迎大家蒞臨觀賞，更多展覽訊息請上府中15官網https：／／www.fuzhong15.ntpc.gov.tw／查詢。