【旅奇傳媒/記者-張偉浩】如果你是虔誠的伊斯蘭教徒，有一塊聖地的地位在你心中絕對不曾動搖，那就是沙烏地阿拉伯。那裡是迪士尼動畫《阿拉丁》，或是世界文學作品《天方夜譚》的故事背景，濃濃的中東異國風情，總是蒙上一層神秘的面紗，讓人不禁想要探幽索隱。

沙烏地阿拉伯於2019／9開放旅遊大門，針對49個國家推出電子簽證，歡迎全世界的旅客到訪，台灣也是第一波開放名單之一。2022／3／6沙烏地阿拉伯政府取消對旅遊簽證持有者關於COVID-19的入境限制，包括免出示PCR陰性證明、取消入境隔離措施，此舉措使得旅客到訪沙國相當便利，疫後您不妨親身走訪，實地感受當地迷人的魅力與風情。

▲迪拉亞遺址是沙特（Saud）王朝的第一座首都，也是王室的權力中心。 圖：沙烏地旅遊局／提供

探訪「先知之城」麥迪那 先知穆罕默德陵墓所在地

旅遊業者陳依福表示：「沙烏地阿拉伯有3大看點，除了是阿拉伯文化的代表，也是伊斯蘭教的起源，更有令人驚豔的自然景觀，包括沙漠、綠洲、峽谷、洞穴、高山，在它還沒過度商業化之前走一趟，絕對不虛此行。」

首先要推薦的莫過於先知穆罕默德在麥加傳教受威脅與迫害，而逃往的「麥迪那」，意為「先知之城」，城內古蹟眾多，最著名的就是紀念穆罕默德的先知清真寺，寺內仍保存有穆罕默德陵墓。過往非伊斯蘭教徒只能在麥迪那城外遠眺，但現在已開放遊客可進城，於寺外近距離一賭先知清真寺的盧山真面目，其建築之宏偉令人讚歎不已。

此外，還有沙特家族所建立阿拉伯王國的古城－利雅德（Riyadh）、紅海港口城市－吉達（Jeddah）、世界最大綠洲－哈薩、有著奇岩怪石及平坦如桌的桌山－阿烏拉、納巴泰人文明最大自然文化保護區－瑪甸沙勒，以及鄰近麥加的高山度假勝地、玫瑰之城－塔伊夫，各有獨特景致讓人深深著迷。

▲在阿烏拉矗立的大象岩石，讓人讚嘆大自然的鬼斧神工。 圖：晴天旅遊／提供

一次蒐藏4處世界遺產 重點古城連泊2晚深度慢遊

陳依福強調，「沙烏地阿拉伯－勇闖伊斯蘭秘境12日」走訪4處世界遺產，包括瑪甸沙勒、迪拉亞遺址、吉達古城、哈薩綠洲。其中哈薩綠洲在2018年列為世界遺產保護之列，它是人類與水資源、自然環境和平共處的典範，這裡擁有超過250萬顆的椰棗樹，其生活方式與自然人文景觀是最能代表傳統沙烏地阿拉伯，是他最推薦的地方。

行程特別安排巴林進、吉達出，並且順遊巴林王國、杜拜。中間安排一段利雅德到阿烏拉的國內段飛機，再搭配哈薩－利雅德、麥地那－吉達的2段高速鐵路火車，除了能縮短拉車距離，還能轉換旅客在旅途中的心情，更能飽覽沿途沙漠流沙景觀，是身處在亞熱帶地區的我們，無法想像與體會的美景。

住宿方面在重點城市哈薩、利雅德、阿烏拉、吉達連泊2晚，安排入住當地5星飯店或沙漠特色飯店，有充足的時間深度遊覽古城遺址，品嚐阿拉伯特色美食，每一處細節都不馬虎。 現在報名參加「沙烏地阿拉伯－勇闖伊斯蘭秘境12日」，業者還加贈簽證與Covid防疫險，價值4,500元。也歡迎有興趣的朋友，先抽空參加沙烏地阿拉伯發表會，親身感受沙烏地阿拉伯的神奇魅力。

▲哈薩綠洲由花園、運河、水井，以及歷史建築、考古遺址等一同組成，是波斯海灣地區，從新石器至今持續人類定居的痕跡。 圖：晴天旅遊／提供

沙烏地阿拉伯行程發表會

日期：9╱24

時間：14：00～16：30

地點：台北市松山區南京東路三段248號11樓（晴天旅遊台北總公司）

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