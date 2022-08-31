【旅奇傳媒/編輯部報導】

為了歡迎國內、外車友來雲嘉南濱海享受自行車踩踏樂趣，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲嘉南管理處），結合觀光圈遊憩鏈，推出一系列自行車必吃、必買、必看、必玩的全方位領騎服務，強調西南海岸的自然生態與漁村人文特色，藉由不同於傳統的開車、騎摩托車旅行方式，以悠遊自在、不快不慢的單車踏騎，導入低碳觀光小鎮輕旅行，由領騎達人帶領遊客體驗「生態永續與單車」遊程，帶動在地觀光產業新商機。

▲在達人指導下，習得專業自行車領騎安全與簡易修復技巧。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

為使遊客更深入體驗魚塭、鹽田、濕地、潟湖之鄉間小道所隱藏的漁鄉文化、賞鳥秘境或被遺落的角落亮點，雲嘉南管理處特別於8月20日及8月27日在北門遊客中心，邀請「Solar Life索樂企業」董事長〔長達23年單車資歷〕，又是「單車達人-我是Bike家子」的Youtber-許承宇講師，教授專業自行車領騎安全與簡易修復技巧。

並由「臺南市北門產業文化觀光發展協會」理事長，同時也是大北門旅遊達人－洪有志擔任領騎，引領當地觀光圈業者、旅行社導遊、社區居民、學校老師及學生…等共71位自行車伙伴，講授觀光永續經營與解說導覽等實用技巧，將於9月3日至4日再辦理兩天「觀鳥帶路人培訓」，結合賞鳥季節與自行車領騎服務，除可提升遊客服務品質，期讓每一位參訓者皆能成為專業單車領騎達人。

▲透過領騎達人帶領，讓遊客以單車領略雲嘉南濱海風光。 圖：雲嘉南濱海國家風景區管理處／提供

民眾可於9月17日至11月31日至「雲嘉南好好玩！！！」臉書粉絲專頁預約申請領騎服務，就可以參加市價500元「獨家騎行防風雨衣」抽獎活動，快來一趟暢玩雲嘉南濱海的單車輕旅行！

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）