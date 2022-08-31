【旅遊經 洪書瑱報導】

雲嘉南濱海大小景點不斷且各具風情，不僅具有「白鹽」、「漁樂」、「濕地」、「生態」、「浪漫」與「宗教」、「文化」、「風景」、「美食」等不同風情，這點滴之美，值得用慢遊細細品味，尤其每個大景點的距離之間，距離大概10～18公里，適合大朋友、小朋友，大手牽小手，一「騎」單車遊，慢遊感受一下台灣3百年來的歷史蘊含。除了自己來一場單車遊外，雲嘉南濱海國家風景區管理處」在今年規劃了名為「2022極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊」系列活動，分別於9月24日、10月8日、10月22日舉行，不僅適合英勇的「騎士」，即使一般群眾也相當適合，民眾可以藉由不同的速度，細細感受雲嘉南各地風情！

雲嘉南濱海與其他單車遊風景有著顯著的不同，有六大不同──

一、白鹽歲月──

包括：布袋鹽山、洲南鹽場、青鯤鯓扇形鹽田、七股鹽山、井仔腳瓦盤鹽田等。其中美到令人讚嘆，就是井仔腳瓦盤鹽田的夕照，其實井仔腳瓦盤鹽田是北門的第一座鹽田，是現存最古老的瓦盤鹽田遺址，整齊排列的鹽田月如馬賽克拼貼的藝術、雲彩映照在鹽田倒景，加上夕陽餘輝，美到令好「攝」之徒，忍不著多按快門！而七股鹽山也是臺灣史上最大規模的曬鹽場，是七股的觀光地標，來這裡，不要忘了品嚐下鹽滷咖啡、豆花與冰棒。

井仔腳瓦盤鹽田(圖：雲嘉南風管處提供)

井仔腳瓦盤鹽田夕照相當迷人(攝影：洪書瑱)

二、漁樂時光──

包括：外傘頂洲、東石漁人碼頭、布袋漁港、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區，您還可以搭乘海上觀光巴士，登上傳說中的無人島蛋糕沙灘，品嚐現撈現剝肥美的超鮮牛奶蚵。

搭船至無人島蛋糕沙灘(攝影：洪書瑱)

無人島蛋糕沙灘的鱟(攝影：洪書瑱)

三、生態驚豔──

包括：成龍濕地、湖口濕地、鰲鼓濕地森林園區、好美寮自然保護區、黑面琵鷺保護區、四草綠色隧道、七股潟湖。其中七股潟湖是臺灣第一大潟湖，有著豐富旺盛的動植物生態，搭乘娛樂漁筏遊潟湖，可至其中網仔寮汕等，感受當地生態與小島風情，是不錯的選擇！

浴途具濕地風情(圖：雲嘉南風管處提供)

具濕地風情(攝影：洪書瑱)

四、浪漫剪影──

有好美里3D海洋世界、高跟鞋教堂、北門婚妙美地、萡子寮喔熊藝術村、洪通故居、國立故宮博物院南部院區。其中最有名即是北門婚紗美地的水晶教堂、錢來也雜貨店也是明星級景點；高跟鞋教堂，許多人都不知道「高跟鞋」其實並不是灰姑娘的玻璃鞋，而是因為過往因為烏腳病，新娘美麗的心願而建，有著美麗又悲傷的故事。

水晶教堂(圖：雲嘉南風管處提供)

高跟鞋教堂(攝影：洪書瑱)

高跟鞋教堂旁的海盜灣咖啡喝一杯冰咖啡相當解暑(攝影：洪書瑱)

五、宗教廟宇──

有金湖萬善爺廟、南鯤鯓代天府、新塭嘉應廟、東隆宮、魍港太聖宮、四草大眾廟、正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮等。其中雲林包公廟附近就有一條三條崙黑森林，也非常適合騎乘。

包公廟(攝影：洪書瑱)

包公廟附近的三條崙黑森林，也非常適合騎乘。(攝影：洪書瑱)

六、美食──

蚵仔、螃蟹、白蝦、烏魚子、鰻魚、杏鮑菇、水晶米、虱目魚、牛蒡等。

樺榮海鮮餐廳_鮮蚵炒麵線(攝影：洪書瑱)

萬味珍餐廳_蟳粥(攝影：洪書瑱)

若您想探尋這美麗的精彩，結伴同行，交通部觀光局目前規劃單車3梯次單車遊程，於09月24日(六)雲林濱海必Bike小鎮尋寶趣；10月08日(六)嘉義雙教堂浪漫騎旅；10月22日(六)「極西·集希」台南國聖港燈塔騎遊等。

口湖遊客中心(圖：雲嘉南風管處提供)

國聖港燈塔騎遊(圖：雲嘉南風管處提供)活動可以用比較輕鬆、出來騎自行車順便遊覽的心態來玩，跟家人或朋友好好地欣賞雲嘉南濱海地區的美景，參加完活動以後也可以規劃多玩個幾天，只要入住這次活動指定的旅宿就可以加碼抽美利達自行車、觀光圈體驗券、在地伴手禮等好獎，總價值超過十萬元，而且名額超過四百個以上。

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