MIH開放電動車聯盟宣布發起電動車造型設計大賽，以「Z世代看移動出行的無限可能」為主題，邀請全台灣大專院校及研究所學生，透過設計向外界表達未來美好生活的嚮往，將生活風格、應用與美學結合，提出新世代的「小型電動車」造型設計。

台灣近年來針對學生舉辦交通工具類的設計比賽減少，且目前以二輪載具為主。電動車是台灣百年難得一遇的良機，MIH聯盟除串聯產業夥伴、推動標準化及模組化，更希望培養有興趣投入電動車領域的新世代，不只軟硬體、機械工程，設計人才更是不可或缺的一環。

MIH聯盟認為，未來移動產業必須基於年輕人勾勒的未來而生，產業轉型及創新也必須符合其價值觀、切合生活態度，因此期望與年輕設計人才展開對話，共同探索人、車與生活新關係，移動出行的創新概念、服務想法及理想電動車樣貌，同時支持並挖掘設計新星。

MIH聯盟執行長鄭顯聰表示，為年輕人打造美好且多元的生活型態，是聯盟不變的初衷。年輕人生活方式應為Work to Live而非Live to Work，透過此設計比賽傾聽他們的聲音及需求，腦力激盪，打造屬於Z世代的電動車，是給予年輕一代很好的平台。

MIH電動車造型設計大賽即日起開始徵件至明年1月13日止，將遴選出10組作品進入決賽，並於明年4月登場的台灣智慧移動展（2035 E-Mobility Taiwan）舉辦決賽選出前三強，最高獎金為15萬元。