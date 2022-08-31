【旅奇傳媒/編譯-張子凌】

喜歡嘗鮮、到處吃美食嗎？那就絕對不能錯過今天（8月31日）開幕的藍瓶咖啡神戶2號店「Blue Bottle Coffee神戶阪急Cafe」！此店開設在神戶阪急新館「Hankyu Mode Kobe」1樓，從JR三宮站、阪急神戶三宮站、阪神神戶三宮站徒步1分鐘可達。有別於以往門市，不但有咖啡飲品，也將提供該店限定的霜淇淋、三明治套餐。

除了有使用北海道美瑛牛奶製成的綿滑牛奶霜淇淋，香草牛奶霜淇淋則會加入自家特製蜂蜜醬、香草油，並點綴上神戶當地牧場的無農藥新鮮香草，口感層次豐富，也很適合拍照。

▲烤起司三明治搭配番茄濃湯的套餐，營養滿分。 圖：Blue Bottle Coffee Japan合同會社／來源

而烤起司三明治搭配番茄濃湯的套餐，選用神戶高評價麵包店「Bakery Riki」的麵包，夾入4種起司、酪梨醬、香料、新鮮紫蘇，現點現做，營養又健康。此外，店家還有販售與日本品牌「Ball&Chain」合作推出的刺繡環保袋等限定商品。下回有機會到神戶，不妨去逛逛。

▲神戶新店的店內示意圖。 圖：Blue Bottle Coffee Japan合同會社／來源

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（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）