據澎湃新聞報導，截至8月30日晚間，大陸國有六大銀行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、郵儲銀行和交通銀行）都公告上半年業績表現，合計實現歸屬於股東的淨利潤為6731.71億元（人民幣，下同），換算合計日賺超過37.19億元。

在獲利表現上，被戲稱為「宇宙第一大行」的工商銀行的賺錢能力依舊領先，上半年歸屬該行股東的淨利潤為1715.06億元，建行緊隨其後1616.42億元，農行和中行上半年各為1289.45億元、1199.24億元，郵儲銀行和交行則是471.14億元和440.4億元。

但在淨利潤增速上，不同於2021年國有六大行均實現兩位數表現，今年上半年，只有郵儲銀行淨利潤增速超過10％的14.88％，但仍低於2021年的18.65％，另外五大行都約在5至6％左右增速。

至於資產品質上，國有六大行的不良貸款餘額均較去年底有所上升，不過4家延續了去年不良率下降的走勢。