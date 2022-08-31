數位發展部成立後話題不斷，民主網絡司下的「多元宇宙科」也被懷疑究竟是要辦什麼業務？根據數發部送給立院的預算書，該司網絡政策發展與規劃總預算5610萬，內容包含「跨國民主技術研發」兩百萬，數發部長唐鳳自架的sandstorm系統維護費一百萬，參與全球分散式自治組織（區塊鏈相關）活動兩百萬等。

數位發展部設「多元宇宙科」被網友質疑是要找奇異博士來任職？翻開官方網站，主要業務包含「全球web3數位服務之研發、專案規劃與推動」以及「參與全球分散式自治組織活動」。無論是Web3或是全球分散式自治組織，都與區塊鏈技術有關，因此該科目標可能在深入全球區塊鏈社群。

翻開民主網絡科預算書，預期成果包含「公民科技開源及試驗場域資源規劃，公民科技倫理與自律規範調查分析與整備」，「研析W3C、歐盟或其他分散式自治組織之技術發展趨勢，供我國分散式數位政策推動架構及執行策略」。

民主網絡司在網絡政策發展規劃編列5601萬，細項則包含，「跨國民主之技術研發、推動等資訊服務，200萬」，「推動跨國源碼開放及再利用共用機制等資訊服務，200萬」，「辦理跨國公民科技倫理與自律規範技術協調與推動資訊服務，300萬」，「全球Web3服務技術研發與推動，300萬」，「參與全球分散式組織活動，200萬」，由於該司目標與多國交流，國外旅費也編了568萬。

預算中還有辦理Sandstorm等系統維護服務費100萬，Sandstorm是唐鳳自架、自己維護的通訊系統。

對於民主網絡司所列預算，國民黨立委李貴敏表示，預算要根據機關的政策目標來編列，日後會請數位發展部說明預算編列狀況，她也指出，整個部旅費編到1400多萬，美人預計出國天數609天，平均每天1.7人在國外，相當不合理。