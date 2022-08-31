Omicron BA.4、BA.5衝擊下，本土個案近期增多，中央流行疫情指揮中心也在上周宣布，疫情確定升溫，幾乎可確定國內的BA.5疫情已開始。公衛學者表示，受BA.4、BA.5影響，本周中症、重症、死亡比例都有上升趨勢，分別上升37％、15％及29％。針對脆弱性較高的65歲以上族群，應提早給予抗病毒藥物治療。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，近期新冠肺炎流行曲線開始有上升，雖然並未像5月時的BA.2一樣成為大流行，但小波流行所引起BA.4、BA.5的比例，單就8月底而言，幾乎佔了60％以上。台灣相對於國外，疫情發生時間較晚，在8月中降至最低點，隨後由於BA.4、BA.5入侵，中重症以及死亡率也隨之上升。整體而言，本周的中重症、死亡都有上升趨勢，其中中症比例相較8月中旬上升37％、重症上升15％、死亡率則上升近29％，如何防止中重症及死亡措施格外重要。

中症率方面，本周50～64歲族群上升31％、65歲以上族群上升43％；50歲以下族群則持平，且開始有逐漸下降現象。陳秀熙表示，50歲以上族群較容易有中症率上升情形，特別是年長者，可能原因為這些族群屬於較多慢性病及癌症族群，再加上尚未接種追加劑所致；至於重症率，這2周所有年齡層族群皆有上升趨勢，而上升最多族群為50～64歲，共上升33％。另外0～49歲則上升22％，而65歲以上則上升17％。

陳秀熙表示，死亡率仍以脆弱性較高的65歲以上族群上升最多，共上升33％、0～49、50～64歲分別上升9～10％。他提醒，對於發生中重症情形的患者，應該及早給予抗病毒藥物治療，對於容易產生中重症或是死亡的族群，則應盡快接種疫苗追加劑。