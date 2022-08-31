彰化市公所31日與彰化縣政府和中友百貨設立專案的益彰股份有限公司完成第二停車場用地及地上物點交。（吳敏菁攝）

彰化市公所31日與彰化縣政府和中友百貨設立專案的益彰股份有限公司完成第二停車場用地及地上物點交。（吳敏菁攝）

彰化市公所31日與彰化縣政府和中友百貨設立專案的益彰股份有限公司完成第二停車場用地及地上物點交。（吳敏菁攝）

彰化市公所31日與彰化縣政府和中友百貨設立專案公司的益彰股份有限公司完成第二停車場用地及地上物點交，市長林世賢表示，中友看好彰化潛力，投資將從25億元提升到43億元，原本計畫興建地下2層、地上12層的百貨商城，也將再加碼到地上21層、地下4層的綜合百貨公司。

「中友百貨彰化館，一下子量體又加倍了，將是未來彰化縣真正第一高樓百貨？」彰化市公所和彰化縣政府與中友百貨公司集團，今年４月20日在縣府廣場啟動BOT簽約，當時說明，未來至少投資25億元，打造白色緞帶式建築，並提供近1000個汽車格及1500個以上的機車位。時過４個月會，林世賢重新宣布，業者計畫投資金額和量體都將再倍增了。

林世賢表示，彰化第一家百貨公司，將帶領彰化邁入現代化城市的起步，提供彰化人購物新選擇，帶來新氣象，也增加就業機會，這次用地點交後，將由益彰股份有限公司辦理規畫設計及各項執照申請，預計2022年9月底提出建築執照申請，2023年第一季即可開工。

縣長王惠美表示，中友看到彰化潛力，投資金額在加碼衝到43億元了，讓彰化人逛街、品嘗美食饗宴、看電影、親子娛樂、休閒生活和停車等所有願望一次滿足，但等公所完成審查後，送件到縣府申請建造，縣府行政一定以最快速度，並指出縣府積極進行5個都市計畫、4個都市更新，彰化市占了最多，縣府推動3個ＢOT，除了彰化市第二停車場已簽約，彰化縣衛生局前成功停車場和鹿港轉運站也在推動中。