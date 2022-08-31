太平區農余文欽展現力挺警方阻詐動力，每每有自家行員協助警方阻詐騙成功，只要警方要前來頒獎時，他一定到場，給行員們肯定。(太平警分局提供／馮惠宜台中傳真)

太平區農會今年下半年迄今協助警方阻詐騙達5件，阻詐騙金額亦達新台幣數百萬元之多，總幹事余文欽展現力挺警方的動力，每每有自家行員協助警方阻詐騙成功，聽聞警方要前來頒獎時，他在怎麼忙都會撥冗到場，給行員們肯定。

以近期為例，台中市太平區一位60多歲的方姓婦人，身為家庭主婦的她，日前接獲詐騙集團以「假檢警詐騙」方式，聲稱自己的帳戶遭盜用，需要被監管戶頭，方女一時不知所措，慌張之下就照著詐騙成員指示到農會，欲提領新台幣50萬元整交付給車手，所幸在太平農會太平分行阮姓女行員機警發覺並通知警方到場始未受騙。

幾天後又有新興分行的林姓女行員，阻止50多歲馮姓男子要將新台幣80萬元投資未上市股票，標榜「保本且輕鬆獲利」，深信不疑的馮男就欲將款項匯出，經行員關懷提問加上員警的下勸說，才讓男子相信這是詐騙集團的伎倆。

太平農會總幹事余文欽非常重視「警銀聯阻防詐」機制，尤其在農會開(存)戶的民眾，多數為樸實的農民，對於詐騙集團常常透過話術，讓善良單純他們陷入陷阱，直呼「詐騙集團真夭壽！連老人家都要騙！」於是如有行員協助警方阻詐騙事蹟，均會撥冗與警方到場，並表揚自家行員的義舉。

太平分局分局長葉志誠表示，感謝余總幹事平日對警方防詐工作的力挺，分局對於金融機構協助阻詐的行員均會親自前往感謝並致贈小禮物，希望透過拋磚引玉之效，多一道防詐示警的保障，也呼籲民眾如有相關疑問可撥打110或165反詐騙專線即時查證，避免民眾財產損失。