高雄市陳姓嫌犯患有思覺失調症，常有「自己是警察」等幻想，也曾住院治療。陳嫌於2020年至2021年犯下多起竊盜案件，2021年1月20日更直接到高雄市三民派出所竊取無線電基座、安全帽、警示燈及警報器，並將警車用萬用鑰匙打開，被員警發現後辯稱「想要借位子休息睡覺」，遭到警方逮捕並依妨害公務及竊盜罪起訴，高雄地院最終判處有期徒刑2月，得易科罰金，並施以監護1年。

竊盜累犯陳嫌患有思覺失調症，從2000年開始就因幻聽、妄想、情緒起伏大、暴力等精神病症，反覆出入高雄市各大醫院門診就醫及住院治療，並經診斷為「思覺失調症」，住院期間還向護理師堅稱「自己為警察、要去抓煙毒犯、有17份兼職工作、警局是自己的大本營」。

陳嫌於2020年開始犯下多起竊盜案，不只竊取宮廟內的法器和神像，連停放路邊的電動自行車和機車都不放過，遭逮時陳嫌還表示「我只是借用機車、腳踏車，等我騎完我會還；我沒有竊取神像，是它們自願跟我去的，神像自動飛到我的腳踏車後座跟我走」等妄想言論。

2021年1月20日凌晨，陳嫌變本加厲，直接偷取高雄市三民第一分局三民派出所後方停車場內的物品，包括警用安全帽、警示燈4顆、警用警報器共2顆，再用自備的萬用鑰匙打開警車車門，入內破壞副駕駛座的無線電基座，遭到警員發現。陳嫌還稱自己是想要借位子休息睡覺，並表示「我想把警用的無線電組裝在我自己的轎車上，改裝我的轎車；因為我想當警察所以我偷警用安全帽；我要將4顆警用警示燈及2顆警用警報器拿去改裝我的摩托車當義警使用」，警方將陳嫌依竊盜罪及妨害公務罪移送。

高雄地院審理時，囑託高雄市立凱旋醫院對陳嫌進行精神鑑定，凱旋醫院認為陳嫌犯案時，因為情感型思覺失調症，導致無法辨識行為是否犯法；而竊盜罪與妨害公務罪部分依照想像競合犯原則「同時侵害數個法律要保護的利益，但因為犯罪行為只有一個，所以只就其中最重的罪來處罰」，因此法官依妨害公務罪判處有期徒刑2月，得易科罰金，並施以監護1年。