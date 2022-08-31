職場如戰場，要是能力不夠，三兩下就會被淘汰出局，不過想在職場上取得成功，除了工作能力外，良好的習慣與性格特質亦是不可或缺的元素。運勢命理網站《靈匣網》分享12生肖職場成功祕訣，只要能將缺點改進，升職加薪也就不遠了。

【生肖鼠】

企圖心旺盛、喜歡樣樣得第一的生肖鼠，要多留意職場人際關係，千萬不要因為一些蠅頭小利與同事嗆聲，破壞彼此的和諧，尤其與主管相處時，更要收斂霸道、邀功的性格，以免招惹主管不滿，甚至設下陷阱讓你背黑鍋。

【生肖牛】

做事溫吞、喜歡一步一腳印的生肖牛，在職場上容易因為耐心不足而中途放棄，引來主管不滿，導致升遷受阻，建議假日有空時多自我進修，並觀察身邊的朋友是益友還是小人，以免總是成為眾人的箭靶，影響工作與自身的心情。

【生肖虎】

事業心強烈的生肖虎，總喜歡踩著別人的肩膀往上爬，小心同事與老闆對你心生不滿，甚至聯合抵制你，要謹記，旺盛的企圖心只適用於對外同業競爭的場合中，對內要多加修練說話措辭與態度，才可使未來職涯更順遂，升職加薪不是夢。

【生肖兔】

容易因好玩而延誤工作進度的生肖兔，在同事眼裡就是個傻大哥傻大姐，儘管平常不跟你計較，但若碰到與利害衝突相關的事情，你不以為意的態度就會讓自己輸在起跑點上，建議凡事積極些，免得哪天被小人從背後捅一刀，最後落得捲鋪蓋走人、回家吃自己的窘境。

【生肖龍】

生肖龍性格天真、追求完美，看不慣公司內部的積弊，因此在鼓吹改革、鋒芒畢露的同時，容易引起旁人的不滿，變成辦公室裡的獨行俠。為了明哲保身、不讓自己臭名昭著，未來即使有再多的改革想法，都請稍稍隱藏起來，先做好份內工作，免得被人笑話是顧人怨第一名。

【生肖蛇】

性格詼諧、懂得利用方法完成工作的生肖蛇，常給人沒有做事的錯覺，導致老闆也不敢委以重任，所以想成大功、做大事，最好還是乖乖收起嘻皮笑臉的模樣，培養沉穩、安定的性格，才能帶給自己職場好運勢。

【生肖馬】

性格積極、勇往直前的生肖馬，在職場上經常是老闆身旁最得力的好幫手，但或許是因為表現欲望過強，只專注眼前的目標，所以忘記留意同事們是否能夠跟上你的速度，進而引起大家怨聲載道，建議在向前衝的同時，還是要明白謙虛的重要性，否則能力再強，也敵不過身邊小人陷害。

【生肖羊】

生肖羊喜歡動腦筋，在處理事情前，必先將步驟在腦海中演練一遍，在職場中非常受老闆欣賞，但也因此讓同事眼紅，甚至排擠你。若想提升職場人際關係，建議生肖羊千萬不要擺出高高在上、唯我獨尊的姿態，專心聆聽他人的意見與想法，未來工作若遭遇困境，才會有貴人願意對你伸出援手。

【生肖猴】

生肖猴持續力欠佳，給人不負責任、做事心存僥倖的印象，因此總是無法受到老闆重用，導致自己心情鬱悶不已，若想突破重圍，最好的方法就是積極培養獨立作業能力，不要成為其他同事的拖油瓶，並將自己的聰明才智運用在工作上，才能得到更多貴人的幫助，以及受到老闆喜愛。

【生肖雞】

擅於權謀策略的生肖雞，容易因為利用職務謀取私利而引起同事不滿，更導致同事關係僵化，進而影響工作效率。建議加強經營職場人際關係，謹記「多一個朋友，就是少一個敵人」的道理，只要能將人際關係處理和諧、妥當，那麼事業就可以順利開展。

【生肖狗】

生肖狗對朋友、同事滿腔熱血，屬於雞婆型人物，儘管熱心有助於人際關係發展，但凡事總要有個底線，建議在分內工作都完成，且有餘力的情形下，再適度伸出援手，否則熱心過頭可能還要替同事背黑鍋，進而影響自己的事業開展。

【生肖豬】

做事總是三分鐘熱度、虎頭蛇尾的生肖豬，經常影響工作效益，若想在職場中有所做為，一定要先改變目前的做事態度，磨練自己的耐心，並且大方展現強烈的企圖心及表現欲，不要總是用一副事不關己的樣子看待事情，反倒讓同事有「皇帝不急，急死太監」的感覺。