天使大谷翔平擊出安打。（美聯社）

賈吉第51號全壘打。（MLB臉書）

洋基對天使系列賽第2戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）不僅擊出第51號全壘打，全場還繳出3安猛打賞。這回就算是「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平聯手也沒能對抗賈吉，大谷單場雙安表現優異，但是卓奧特4打數掛零。終場洋基7比4擊敗天使，斬斷天使近來的4連勝。

貝寧坦迪（Andrew Benintendi）首局上陽春炮助洋基先馳得點，2局上雷佐（Anthony Rizzo）再敲1轟領先兩分。2局下天使立即以捕手史塔西（Max Stassi）的兩分炮追平。3局上洋基藉著天使守備失誤再添兩分，賈吉敲了安打但只是一壘打。

4局上洋基一陣亂棒之後又輪回到賈吉，這時兩出局兩人在壘，天使投手馬耶斯（Mike Mayers）削邊取得兩好球，但是第3顆攻擊好球帶的四縫線沒能躲過賈吉的大棒，被轟到右外野成為3分全壘打！雖然在天使主場，內野觀眾席呼聲震天，有球迷舉著標語「Pay The Man」要洋基付錢續簽賈吉。連續兩戰開轟的不只賈吉，前洋基一壘手福特（Mike Ford）4局下回敬陽春炮給老東家。9局下大谷敲出二壘打，天使反攻拿回1分，形成最後比數。

賈吉前一戰敲出第50轟，此戰第51轟追平了隊友「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）2017年「9月前51轟」的個人紀錄，當年史坦頓最後打到59轟。這是洋基第130場例行賽，賈吉最多還剩下32場可以追逐美聯單季61轟障礙，另外美國時間8月31日（台灣9月1日）還有洋基天使系列賽最終戰。