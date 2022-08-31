國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘31日公布自己得票預估已上升第1。

苗栗縣長選戰還處在登記階段，主要三腳督的2藍一綠參選人紛紛打出民調牌，國民黨提名參選人謝福弘31日公布網路平台當選得票最新預估，謝福弘的當選得票預估已上升第1。以往都處在第3名的徐定禎，也超越長期領先的鍾東錦，上升至第2，與第1名間只相差0.08％，三腳督的3名參選人差距都不超過0.1％，戰局非常膠著。

謝福弘競總表示，謝福弘在六月底剛被提名參選時，由於起步較晚，各項選情指數偏低，但在鴨子划水默默耕耘拜訪各地基層紮根，並在國民黨全代會後獲黨內共識凝聚與支持，8月的知名度與支持度皆已急速上升。在網路平台的當選得票預估，8月31日的最新數據，首見謝福弘的當選得票預估站上第1。

謝福弘暗諷，有競選團隊拿舊資料來帶風向操作棄保，但是經由公開的數據平台持續檢視，謝福弘的支持度與得票預估仍持續上升當中，對比競爭對手的持續下滑，謝福弘在正式登記的前1天站上第一，他信心十足表示必能為國民黨守住苗栗，守住藍天。

謝福弘競總指出，以往被得票預估都處於第3名的徐定禎，31日的最新資料也超越了長期領先的鍾東錦，苗栗的得票預估版圖大大翻轉，顯示選戰狀況已在登記階段進入新的局勢，愈來愈拉鋸，嶄新的結果已讓謝福弘團隊氣勢大為振奮。

謝福弘強調，近期有不少舊民調被釋出帶風向，甚至明目張膽地操弄棄保，但結果証明苗栗民眾的眼睛是雪亮的，對刻意的操弄根本不吃這一套。謝福弘認為愈接近正式登記，不只泛藍的民眾會逐漸歸隊，在未來也會有更多選民更加聚焦在候選人的誠信、品德、專業、操守，所以看好度的版塊轉移是可以預期的，謝福弘將在9月1日正式登記，未來將持續耕耘釋出政策規劃，相信會讓苗栗民眾能更加感受謝福弘專業與誠信，能給苗栗縣民更幸福的未來。