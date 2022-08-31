奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonado DiCaprio），曾是全球公認的男神，私底下也是個「嫩模殺手」，現年47歲的他身邊不乏女伴，交往對象大多為年輕貌美、身材高䠷的模特兒，且年紀均不超過25歲。而目前與他交往近5年、剛滿25歲的現任女友卡蜜拉摩洛（Camila Morrone）原本還被外界認定她有望打破魔咒、收服浪子，沒想到近日就有消息傳出兩人已經分手。

據了解，李奧納多已連續換了57任女友，而且年齡幾乎不超過25歲，即使遭人爆出他床上技巧不佳，仍憑著多金又帥氣的個人魅力受到妹子們歡迎。而2017年與小他22歲超模卡蜜拉摩洛交往的他，如今已默默交往了5年之久，而卡蜜拉摩洛也在今年6月剛度過25歲生日，但7月初依然被拍到兩人在海邊度假親密的畫面，因此被外界認定她能打破「李奧納多不交25歲以上女子」的魔咒，備受眾人期待，外國媒體也大篇幅的報導，甚至預測兩人會有好結果。

豈料，消息才發出沒多久，美國知名周刊《People》便表示兩人已和平分手。報導中提到，有知情人士透露，李奧納多與卡蜜拉摩洛相處5年感情相當融洽，但決定分手是「自然的結果」，即使兩人已在幾天前分手，私底下仍是彼此的好朋友。

而消息一出後果然在網路上掀起話題，網友紛紛留言「魔咒還是應驗了」、「沒有人永遠25，但永遠有25歲的人」、「好渣啊！說什麼25魔咒、「會不會不是魔咒而是他的反向操作」、「5年也真夠久」、「看來小李子還蠻專一的，只喜歡25以下的」。