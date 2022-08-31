民進黨提名6人參選台東縣議員今天完成登記，喊出「6席全壘打」。（莊哲權攝）

民進黨提名6人參選台東縣議員今天完成登記，喊出「6席全壘打」。（莊哲權攝）

年底九合一選舉，民進黨提名6人參選台東縣議員，其中第1選區就有4人，是有史以來最多人參選，今天由縣長參選人劉櫂豪陪同，集體完成登記，甚至與劉櫂豪王不見王的賴坤成也現身，展現綠營大團結，喊出「6席全壘打、議會組黨團」。

距離年底選舉倒數87天，台東縣6位民進黨籍縣議員參選人許文獻、黃治維、余振維、林金樺、林文隆、簡維國今天由立委劉櫂豪、鍾佳濱、台東市長參選人洪宗楷，及前立委賴坤成陪同完成登記。

民進黨歷屆都只有0或1位民進黨籍縣議員，這次選舉民進黨提名6人參選，其中蛋黃戰區的第1選區（台東市、蘭嶼鄉）有黃治維、余振維、林文隆、簡維國人參選，第2選區卑南鄉長轉戰的許文獻參選，縱谷的第4選區推出林金樺參選。

許文獻表示，過去民進黨在議會只有1席，此次是有史以來推出最多議員候選人，而且各個都是菁英，不僅議員要6席全壘打議會拚黨團，而且要讓劉櫂豪當縣長，一起打造新台東。

現任縣議員黃治維指出，過去在議會1個人的聲音，非常容易被掩蓋掉，需要黨團的力量，才能有效監督，讓台東聽見不同的聲音。

余振維則說，監督縣府是議員的職責，造好台東是台東人的期盼，希望大家要相信余振維、相信劉櫂豪、相信在場每個議員參選人。

林金樺則高喊「造好新台東，幸福金縱谷」，盼望議員6席全上，劉櫂豪勝選縣長，一起翻轉台東政治。

林文隆提到，他深耕多年準備，看到孤單但是勇敢問政的民進黨議員黃治維，過去議會未曾展現監督縣政的功能，此次深感責任重大，一定會全力拚6席議員全上，發揮監督力量。

簡維國指出，台東需要2帖解方，一個就是要造好新台東的劉櫂豪來當縣長，另一個就是要議員6席全上，議會組黨團，讓監督更有力，台東需要創造政治輪替，改變政治生態，才能讓台東更好。

劉櫂豪表示，民進黨近年來積極培育參與公共事務的人才，此次推出的6席議員候選人，都是身經百戰，經歷豐富，基層服務熱心，做事用心，值得肯定的好人才。