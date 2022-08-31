112年度國防部預算案今天送抵立法院，根據預算書855頁，海軍延宕多年的「新一代飛彈巡防艦」，確定不建造，但全案竟狸貓換太子，改成「新一代輕型巡防艦」替代，預算金額245億元不變。

據了解，海軍本來建案建造4500噸的新一代巡防艦，但中科院研製的裝備不符海軍需求，全案延宕，海軍決定放棄，並改為建造新型2000噸原型艦2艘，預算金額不變，仍是245億元，此舉形同狸貓換太子，軍中亦曾爭辯是否需要重新建案，最後決定名稱由「新一代飛彈巡防艦」，改成「新一代輕型巡防艦」，不必重新建案，爭取造艦時效，補強戰力。

此外，立委蔡適應審視預算後指出，明年度國軍軍事投資案雖然沒有重大新建案，不過延宕多年的「新一代飛彈巡防艦」確定由「新一代輕型巡防艦」替代，蔡適應回應這是正確發展；目前海軍缺乏二級艦，軍艦任務調派彈性和同仁經管歷練都會被影響，更甚者在海軍26艘3000噸級以上水面作戰艦中，只有1艘艦齡小於24年，另有4艘大於50年、6艘大於40年，他認為這是非常嚴重的警訊；輕型巡防艦預計明年開工，蔡適應透露未來將區分防空和反潛兩種構型，前者裝備垂直發射器，後者則會擁有拖曳聲納，總數量不會少於8艘，並以濟陽級巡防艦為優先取代對象。蔡適應說他曾提醒海軍自動化程度相對較低，他希望這型艦人員能減至120人左右。

另蔡適應指出，面對中共加大威脅，不對稱戰力目前幫助較為有限，因此傳統正規戰力也應調整，但載台汰換更新不能放棄。整體來說，明年國防資源投入創下史上新高，對外顯示台灣注重自我防衛重要性。

國防部明年編列預算達4151億元，佔中央政府總預算15.3％，整體國防資源5863億元，約佔GDP比例2.4％，最後確定數字將在立法院審議完成後定案。

蔡適應表示，將預算案拆分「三區分」來看，人員維持費1787億元、作業維持費1337億元、軍事投資費1027億元，其中人維費佔比43％連三年下降，而因應三軍載台老化和解放軍頻繁海空擾台活動衝擊下，作維費比例從今年29％調升至明年32.2％則是連續三年上升。

針對各界最關注的軍事投資建案，蔡適應指出明年重大新增建案只有國軍夜視鏡一項，研判是近年有特別預算資源投入分攤，以及各項軍事投資案逐漸進入付款高峰期所致。此外，原採購40輛的M109A6自走砲案正式取消，並以18套M142海馬士多管火箭系統取代，再搭配增購精準火箭及MGM-140陸軍戰術飛彈(ATACM)，將可增加國軍源頭打擊能量，但身為備役砲兵上尉的蔡適應認為，自走砲和多管火箭性質並不相同，陸軍仍應正視砲兵裝備過於老舊且性能逐漸不佳的問題。

蔡適應提到，最近解放軍透過大量灰色地帶威脅侵擾，相信未來會持續增加，海軍、空軍都有大量併航、伴飛、監控任務，不對稱戰力在這樣的情境來說幫助較為有限，因此傳統正規戰力重要性或許能夠調整，但載台汰換更新不能放棄。