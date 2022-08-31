專業醫療模具設計開模製造商善德生技（4115）31日以20元參考價正式登錄興櫃，早盤最高來到35.15元，漲幅75.75％。富邦證券資深副總吳春敏表示，善德生技累積數十年醫療模具設計開模製造經驗，通過GMP、美國FDA、歐洲CEMARK等國際認證及查廠，未來也將朝自動化生產及上下游垂直整合邁進。

善德生技為寶島光學轉投資公司，以生產血液迴路導管等醫療耗材為主，在國內血液透析迴路耗材市占約四成。2020年新冠疫情爆發後，善德生技切入生產客製化醫療口罩領域，子公司聯讚精密亦進入檢測試劑大廠代工業務。2021年營收11.4億元，稅後純益0.71億元，每股稅後純益（EPS）1.18元；今年上半年自結營收5.68億元，稅後純益及EPS也分別繳出0.26億元、0.44元。

血液透析迴路耗材主要用於洗腎專用的血液透析機，目前台灣洗腎病患已超過9.2萬人，健保支出達393億元，平均每位洗腎病患每年支出約43萬元。相關產業可大致區分為上游的血液透析機、中游的醫療耗材及下游的洗腎中心，目前在該產業中游已具舉足輕重地位的善德生技，未來也將引進自動化設備，朝產業垂直整合發展，並持續增加高毛利的高階醫材產品及開拓國外市場，營運成長可期。