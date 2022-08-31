在新冠肺炎疫情使得民眾減少外出活動，也間接造成捐血意願降低，全國各地血液庫存量明顯短缺，住宅地震保險基金有感住宅地震保險基金本於關懷社會福祉、落實社會公益服務，配合住宅地震保險建制20周年，住宅地震保險基金表示，從去年9月起陸續結合產險公司等共同舉辦公益捐血活動至７月已捐血逾2千袋，讓愛心繼續傳播。

地震保險基金表示，地震保險基金與產險同業等，截至今年7月於全國北中南各地共辦理了11場次的公益捐血活動，在產險公司的共襄盛舉下，舉凡活動事前宣傳、提供紀念品、動員客戶及同仁踴躍參加，勸募熱血成效良好，特別是在疫情期間舉辦公益捐血活動，在民眾響應下，順利募集2,212袋熱血。

地震保險基金為持續推動社會公益，特捐助1,000袋愛心空血袋，鼓勵大眾成為捐血人的行列，讓愛心不間斷，地震保險基金特於8月30日舉辦公益捐血捐贈儀式，由地震保險基金總經理何以、產險公會秘書長沙克興及臺北捐血中心課長劉俊宏共同出席，該中心除頒贈感謝狀予地震保險基金，也肯定產險業共同辦理勸募熱血的佳績。

地震保險基金總經理何以表示，今年是住宅地震保險制度建制20周年，感謝各界20年來的支持與協助才能持續穩定成長，這次公益捐血活動邀請產險業合辦，希望在疫情期間推動公益，善盡企業社會責任，期許大家繼續發揮熱血精神，幫助醫療用血及需要的病患，讓社會充滿更多的正能量。