壽險公會理事長改選，確定由全球人壽董事陳慧遊當選，南山人壽董事長尹崇堯在第一輪理事推選時就出局，未能當上理事，確定慘敗。

壽險公會新一屆理事分別是宏泰人壽總經理湯維華、新光人壽總經理黃敏義、中國人壽總經理黃淑芬、中華郵政壽險處長簡詠涵、友邦人壽總經理侯文成、新壽董事長潘柏錚、中壽執副許東敏、富邦人壽總經理陳俊伴、國泰人壽執副林昭廷、遠雄人壽董事長孟嘉仁，陳慧遊是以第11高票當選理事。

另外還有保誠人壽總經理王慰慈、台壽總經理莊中慶、安聯人壽總經理林順才、台新人壽代表林維俊、台壽策略長葉栢宏、全球人壽總經理馬君碩、法國巴黎人壽總經理戴朝暉、安達人壽總經理張志杰、新壽副總林漢維、元大人壽代表吳杰。

大型壽險公司中，除南山人壽支持自家董事長，僅國壽有投票給尹崇堯，富邦人壽及新光人壽此次都是支持陳慧遊，讓尹崇堯最後連50票都拿不到，無緣選上理事，第一輪就確定敗選。

壽險公會31日舉行會員大會並進行新一屆理監事改選，本屆有南山人壽董事長尹崇堯與全球人壽董事陳慧遊公開競選理事長，戰況異常激烈，且戰到最後一刻，兩人上午都提早抵達壽險公會。

壽險公會22家壽險會員公司，依公司規模、業績等共有86張選票，要先推選出21席理事及七席監事，並在理事中產生七席常務理事，及推舉理事長。

大型壽險公司如國泰人壽、南山人壽、富邦人壽都有七張選票；新光人壽、中國人壽及台灣人壽則各有五張選票；三商美邦人壽、中華郵政壽險部各有四張選票，其餘14家公司各有三張票，每一張票都能選21席理事及七席監察人。

上午各家公司董總幾乎全員出席，除國壽董事長黃調貴是現任理事長，如台銀人壽董事長劉玉枝及總經理周園藝、新光人壽董事長潘柏錚與總經理黃敏義、中壽董事長譚碩倫及總經理黃淑芬、遠雄人壽董事長孟嘉仁及各公司總經理、投資長、通路長等幾乎都親自出席投票。