台灣最美的景色是垃圾山？！Taiwan's Trash Mountain。（翻設自Xiaofei小飛）

有「上帝的部落」美稱的司馬庫斯位在新竹縣，美國籍網紅小飛分享，多年前他在通往司馬庫斯部落的山間路上看見「垃圾瀑布」，在臉書發文曝光後，最終由環保局介入，清理掉滿山遍野的垃圾，同時也設圍欄不讓人亂丟，怎料6年後故地重遊，垃圾瀑布還是存在，只是位置變了，顯然當初的解決方法不夠好，而且大家也要從源頭檢討，台灣為何要用那麼多塑膠製品，影片引起網友關注。

定居在台灣的美國籍網紅小飛近日在YouTube上發影片說，多年前他曾在臉書揭露，司馬庫斯出現「垃圾瀑布」，大批垃圾與腐爛的食物散落在前往部落的主要幹道上，讓他感到很遺憾，後來環保局介入處理，派卡車載走重達5噸以上的垃圾，後來也在當初大家丟垃圾的地方設鐵欄網勸阻。

小飛表示，6年後他回到司馬庫斯，發現圍籬尾端往前走約50公尺，又堆滿一袋又一袋的垃圾，而他對於這樣的情況毫不驚訝，因為設圍籬無法徹底解決問題，派環保人員去撿垃圾也只是一時之計，山林的垃圾危機顯然需要有更好的處理方法。

小飛指出，設圍欄、勸阻民眾不要亂丟垃圾很好，但真正的問題是，這邊的居民需要更多的垃圾車到山上來，台灣一些偏遠的山區、小鎮都需要有垃圾清運的服務，否則民眾不知道怎麼處理垃圾就會亂丟。另外也該從源頭檢討，台灣為何要用那麼多塑膠製品，讓美麗的山林深陷垃圾危機。

影片也展示出台灣山林與河流被垃圾汙染的畫面，不少網友看完很痛心，「感謝小飛比在台灣出生的人還更愛台灣，更願意重視台灣」、「感謝小飛的曝光，這樣台灣才能正視這些問題，這些問題才能建立體制去改善」、「垃圾不落地要因地制宜，都市有大樓管理員，且到處都是監視器，民眾比較配合，但鄉下地方把垃圾子車收了，造成民眾不方便時，就會把垃圾往山溝裡丟」。