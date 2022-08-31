戈巴契夫曾公開表示 普丁應該下台

91歲的蘇聯最後1位領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）久病辭世，而他生前最大的成就，便是結束冷戰，推動國內改革，導致共產政權垮台和蘇聯解體。

不過，據《新聞周刊》（Newsweek）報導，戈巴契夫的密友維涅狄克托夫（Alexei Venediktov）透露，這位末代蘇聯領袖認為，自己一生的努力都被俄羅斯總統普丁毀了。

身為知名克宮批評人士的維涅狄克托夫說，在戈巴契夫1985— 1991年主政蘇聯期間，俄文的「glasnost」（開放）與「perestroika」（重建）都列入英文辭典。

然而，自從普丁2月24日侵略烏克蘭，俄羅斯通過日益專制的法律，例如，批評戰爭是犯法，可能要服重刑等。此外，鎮壓消除了所有反對的聲音，包括維涅狄克托夫擔任總編輯的「莫斯科回聲」（Echo of Moscow）電台在內，也被迫關門。

另一方面，北約（NATO）為了因應俄軍侵略，加強在東歐防禦，莫斯科發現，在西方嚴厲的制裁下，已遭國際孤立。

維涅狄克托夫說，戈巴契夫所做的一切全毀了，他所有的改革歸零，化為灰燼和塵煙。「當戈巴契夫下台時，北約在歐洲有4,000名快速反應部隊，如今北約宣布，到明年底時，會有30萬部隊。」他強調，這是威脅程度，北約部隊在俄羅斯邊境的威脅度。

儘管自從俄羅斯對烏克蘭開戰後，戈巴契夫從未公開發表評論，但維涅狄克托夫說：「我可以告訴你，戈巴契夫很氣，他當然了解，那是他畢生的成就。」他說，自由是戈巴契夫的志業，如言論自由，擁有私人財產的自由等，但如今還有甚麼好說的。