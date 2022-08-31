行駛於內側車道的小貨車突然右轉，讓外側直行的機車急剎閃躲，發生擦撞。（警方提供／李奇叡新北傳真）
行駛於內側車道的小貨車突然右轉，讓外側直行的機車急剎閃躲，發生擦撞。（警方提供／李奇叡新北傳真）
中和警方獲報後立即派員趕赴事故現場，並依規定測繪拍照記錄。（警方提供／李奇叡新北傳真）
中和警方獲報後立即派員趕赴事故現場，並依規定測繪拍照記錄。（警方提供／李奇叡新北傳真）

新北市中和區和城路、員山路路口昨（30）日發生交通事故，行駛於內側車道的小貨車突然右轉，讓外側直行的機車急剎閃躲，雖未遭直接撞擊，但重心不穩後人車倒地，差點就被貨車輾過，畫面十分驚險。

中和警方獲報後立即派員趕赴事故現場，並依規定測繪拍照記錄，所幸騎士僅全身多處擦挫傷，送往雙和醫院治療並無大礙。經警方檢測，貨車駕駛35歲馮男、機車駕駛33歲周男均無酒駕情事，詳細肇責仍待進一步釐清。

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