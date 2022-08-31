「彌漫性內生性腦幹膠質」（DIPG）為腦癌的一種，由於為罕病，治療藥物及方式始終未進步，多台患有DIPG兒童的家長今天齊籲「開放德製標靶新藥」，衛福部部長薛瑞元今天在周大觀文教基金會「抗癌圓夢助學金」致詞時表示，已在昨天核准該藥物進口，但是否能納入健保給付等會帶回去討論。

周大觀文教基金會為了不讓罹癌學生獨自面對癌症，並鼓勵全國最弱勢的罹癌學生努力向學、忘記病痛，設置「抗癌圓夢助學金」，25年已協助1萬3369名罹癌學生，今天頒發2022周大觀抗癌圓夢助學金給301位抗癌鬥士。

今天盈希獲頒「抗癌圓夢助學金」，其爸爸表示，前一陣子「便當夫人」讓外界開始關注DIPG，但DIPG仍無法逆轉或治療，目前治療方式相較其他癌症仍是遠古年代，歷經一次次治療後，近日聽聞國外有研發治療藥物，但要引進仍是困難重重，呼籲應盡快開放藥物。

盈希爸爸提及，先前也曾嘗試過硼中子治療、但一次就要80萬元，引進的新藥一顆要270歐元（約台幣8100元），也希望政府能夠協助。

中國時報社長王綽中說，抗癌的路一路走來很辛苦，也希望透過媒體行善積德，並透過媒體為癌童家長發聲，希望大家有錢出錢、有力出力，陪抗癌小鬥士一起走。

「申請的藥物昨天已經核准」，薛瑞元說，也要去處理經費負擔問題，而健保是否能納入這些用藥仍要去討論，但健保有健保的困難，弱勢的病人只希望讓生命延續、享受生命的價值，政府或民間都會協助有需要的家庭，「目標不會改變」。