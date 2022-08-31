「魏家班」動員，右起魏嘉賢、魏嘉彥、父親魏東河以及魏鈺晟。（王志偉攝）

魏嘉賢鼓勵弟弟魏嘉彥繼續為市政打拚。（王志偉攝）

年底選舉開放登記，花蓮人口數最多的花蓮市選情受到關注。議員轉戰市長的魏嘉彥今天完成登記參選，哥哥市長魏嘉賢也請假陪同，魏嘉彥說，哥哥任內有許多政績讓人肯定，自己已累積12年民代經驗，花蓮市需要一個人來延績政績，在即將邁入40歲年紀，應該要為這座城市付出。

魏嘉彥今上午由父親「魏家班」前議員魏東河、哥哥前市代魏鈺晟，及請假的市長哥哥魏嘉賢，陪同到市公所三樓禮堂，繳交證件及保證金，完成花蓮市長候選人登記，隨即在公所一樓廣場發表參選說明。

魏嘉彥表示，哥哥魏嘉賢這6年來延續過去田市長政績，包括公園、道路及人行道規劃建設，另外還有城市運動推動及社區營造，都有目共睹，也要特別提到，廢棄的佐倉公墓已經活化為運動生活園區，未來要轉型運動中心，他擔心正在進行的市政建設沒有人能持續延續，是他亟力參選的主要原因。

「我並沒副業，也沒人叫我出來選」，魏嘉彥表示，擔任8年市民代表及4年的縣議員，本著為民服務精神，勤勤懇懇地為地方做事，「時機也差不多了」，他說，現在已經邁入40歲，累積了12年的民意代表問政經歷，相信自己可以穩定的為這座城市來付出。

哥哥魏嘉賢行動力挺，他鼓勵弟弟魏嘉彥「愛花蓮、繼續拚」，魏也提出安全宜居、親子友善，運動觀光、慢活城市等競選政見，他說，由於腳傷影響，前一陣子刻意減少行程在家養傷，現在已恢復差不多了，接下來將會持續的深入基層，走遍市區個角落，向市民懇託拜票。

花蓮市有10萬人口，基本盤藍大於綠，年底市長選舉國民黨開放參選，有縣議員魏嘉彥、李秋旺競爭，民進黨則徵召市民代表謝豪杰。魏嘉彥來自地方政治大家族「魏家班」，地方服務扎實；李秋旺擁有4屆代表、4屆議員經歷，累積豐沛基層實力，謝豪杰訴求年輕活力，選情十分緊繃。