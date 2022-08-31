美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天說，聯邦準備理事會（Fed）努力要把美國高漲的通貨膨脹率壓低至2%，但這得花上「幾年時間」。

法新社報導，聯準會今年積極升息，希望藉此控制衝擊美國家家戶戶的物價飆升現象，各聯邦準備銀行總裁們也相繼表態短期內不太可能改變升息路線，尤其是聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。

鮑爾日前才發表立場強硬的演說，威廉斯今天附和說，基準利率必須維持在高點一陣子，好讓供需恢復平衡。

美國7月消費者物價指數（CPI）年增8.5%，稍微降低，但仍在高點。威廉斯表示，聯準會非常努力要把通膨率降到2%的目標。

威廉斯接受「華爾街日報」訪問時說：「情況極具挑戰性。通膨率很高。經濟上存在許多逆勢。我確實認為要花好幾年（才能降低通膨率），但我們會成功的。」

聯準會今年已4度升息，包括在6月和7月分別大規模升息3碼，鮑爾本月26日還預告，9月可能也會大幅升息。

聯準會將於9月2日再檢視一份就業報告，並於20日、21日召開政策會議。

威廉斯說，9月的政策決定將取決於各項數據，但「我們顯然必須在年底前大幅升息」，因為通膨「太高了，我們真的很關注這件事」。