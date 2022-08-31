大陸國家衛健委31日公布，30日大陸新增1,675例本土病例，西藏、四川最多；廣東46例，其中37例在深圳。由於中共二十大將於10月16日在北京召開，並由中共中央總書記習近平主持，此時多地疫情蠢動，令各地政府高度戒備，收緊防控措施。

綜合陸媒31日報導，當前大陸各地大幅收緊防控措施，上海宣布嚴格限制聚集，非必要不舉辦大型活動；深圳近半數區域已實施足不出戶的臨時管控，關閉的地鐵站數量持續增加；山東濟南限制四天內未做檢測的居民進出所有公眾場所。

報導指出，深圳市政府30日已對羅湖、福田、龍華、龍崗四區已實施臨時管控，南山、鹽田等其他區亦發布防控公告，對涉疫街道及風險區域實行管控，同樣要求居民足不出戶，直至七天內無檢出新病例。當地31日上午10時起再增加三個地鐵站關閉，分別是8號線的沙頭角站、海山站、鹽田港西站，全市停運車站增加至32個。

四川省的病例集中在成都，當地已加強社會管控，市民凡進出樓屋、工廠、公眾場所等均須持48小時內核酸陰性證明，各類密閉娛樂場所和文體活動場所關閉。上海市也宣布進一步嚴格聚集性活動管理，堅持「非必要不舉辦」，要求居民如到過涉疫區域，抵滬後在12小時內向所在居村委和單位匯報。

山東濟南31日起限制「超過四天未做核酸檢測人員」進入機關單位、學校、圖書館、餐廳、超市、酒店、交通站點等公眾場所，一經發現將依法嚴肅追究責任。