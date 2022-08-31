第一太平戴維斯Savills今（31）日表示，為慶祝台灣辦公室將屆滿15周年，身為頂尖的全球房地產顧問公司，長期專注於不動產領域提供全方位建議，積極響應國際企業重視的永續議題，今年8月全新啟用的台北辦公室，全面大升級！將取得美國綠建築標章「LEED V4 ID+C黃金級認證」，持續用行動邁向永續目標。

第一太平戴維斯台灣董事長黃瑞楠表示：「2022年是Savills在台灣成立15周年，Savills台灣的員工和業務持續成長，我們希望為員工提供一個更開放、更高品質、更安全的工作環境！」

黃瑞楠表示，台灣在今年4月公布台灣2050淨零排放路徑，Savills全球總部的目標更是在2030 年達到淨零碳排，為擬定可執行計畫，Savills 不僅在挑選台灣辦公總部時，即選定位於信義計畫區，具美國LEED與台灣綠建築黃金級雙認證的「國泰置地大樓」。

黃瑞楠表示，本次Savills台北總部辦公空間改造升級時，更選擇對環境友善的環保建材，降低裝潢過程產生的污染、並導入室內溫度與電力智慧監控系統，希望透過科技化與數據化的力量，提供員工舒適與健康的工作環境，一同邁向淨零碳排目標。

黃瑞楠指出，越來越多企業加入ESG永續倡議的行列，台灣是出口導向的經濟體，與國際趨勢高度連接，企業經營將面對先進國家更嚴格的永續目標。我們身為商用不動產市場的領導者，未來可以預見的是，企業主、投資人以及優秀人才將更加重視辦公與營業空間的品質，並選擇價值觀一致的夥伴共同前行，Savills 期望透過自身的實際行動，與客戶一同掌握低碳轉型、永續發展的機遇。