麗娜輪復航後，首度開放旅客可以「隨身行李」方式托運250cc以下的機車。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

台南安平直航澎湖馬公的麗娜輪，31日抓住暑假的尾聲第3度復航，並首度開放旅客可以「隨身行李」方式托運250cc以下的機車，約有100多名乘客及16輛白牌、綠牌機車上船。但因受到軒嵐諾颱風的影響，該輪臨時取消9月2日的往返航班，造成不少原本想要報名的旅客緊急打退堂，船公司正評估黃、紅牌重機車托運登輪的可行性。

據了解，麗娜輪從去年4月21日起，每周三、五、日直航往返安平、馬公後，先是因新冠肺炎疫情被迫2度復航後，又停航至今1年多，好不容易疫情趨緩今天復航，卻又因為颱風攪局，被迫取消9月2日航班，堪稱好事多磨。

「真的要靠老天爺賞臉吃飯」，東聯航運麗娜輪經理洪郁航認為，搭船遊客一般都會玩3天2夜，但因碰上颱風不利航行，臨時取消9月2日的航班，不少旅客也都取消行程，導致今天搭船的遊客人數大減一半以上。鑑於9月9日至11日的中秋連假，預定載客人數仍有500多人，希望屆時能夠順利航行。

帶著機車陪女朋友回澎湖老家的陳先生說，女友是澎湖人，目前在高雄工作，趁此機會帶她返家3天，女友再搭飛機回來，他則打算停留5天，順便騎機車跳島玩澎湖。

與朋友一起騎機車到澎湖工作的黃先生則指出，之前都在高雄搭台華輪，但因他是台南人，從安平搭麗娜輪到馬公只要2個小時，時間縮短很多，日後前往離島工作將更為方便。

不少期待「開汽車跳島遊」的民眾質疑，先前麗娜輪行駛東部航線時，均提供汽車上下船的服務；高雄直航馬公的台華輪，也提供汽車登船服務，為何船體更大的麗娜輪卻不行？

洪郁航解釋說， 汽車上下船必須有岸上的輔助跳板設備，以往麗娜輪行駛蘇澳、花蓮航線時，因碼頭後線腹地充裕，汽車上下跳板不成問題；台華輪則可自帶跳板，從船身上下起降。至於麗娜輪因船體不一樣，汽車必須從船尾上下，如此需要靠岸上的輔助跳板才行，但因馬公港腹地後線不足無法建置。

不過，洪郁航也透露，目前雖然只開放白牌及綠牌機車登船，但在日後將討論黃、紅牌重機登輪的可能性。

市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，配合麗娜輪的復航，市府也提供台南旅宿業住宿費優惠方案，希望吸引更多北中南遊客過夜住宿台南，隔天早上搭船遊澎湖，帶動台南離島旅遊周邊觀光效益。

鑑於此次復航也開放旅客托運機車，觀旅局還將針對機車跳島旅遊，規畫一系列配套宣傳與建議行程，希望配合疫情的退散，加強力道振興國內外的跳島觀光。