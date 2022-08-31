一名男網友表示，昨日搭乘捷運回家，一名視覺障礙的女生和導盲犬在民權西路站上車，導盲犬引導女孩坐在位置上，待女孩坐穩後，導盲犬才把頭靠在女孩的腳上，兩人的默契令他讚歎，他形容導盲犬是女孩的守護天使，他拿出電子畫板，花3站的時間將眼前畫面紀錄下來，令大批網友狂讚，「最美的視角，謝謝你分享這麼美的畫面。」

原PO昨（30）日於臉書社團《爆廢公社》指出，昨日搭捷運回家，停靠民權西路站時，捷運保全引導一名視覺障礙的女孩上車，女孩身邊還牽了一隻黑色的導盲犬，導盲犬指引女孩坐到位子上，女孩隨將腳尖往外開呈V字型，讓導盲犬可以把頭靠在腳背上，兩人的默契令他讚歎不已，「比戰隊機器人合體還迅速、流暢，且無懈可擊。」

不少網友對原PO的畫功讚嘆，也感謝他分享這麼美的視角。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO不斷觀察她們的舉動，發現女孩拿手機方式像是接受神諭般虔誠，滑手機的手勢宛如彈奏箏琴；導盲犬則是沉默的守護天使，泰然無聲卻有很強的存在感，這一幕讓他感動不已。他拿出包裡的畫板，開啟新的畫布，迅速地勾勒出女孩與導盲犬的模樣，「我給了自己一個挑戰，在士林車站下車的我，下車前要以有限的筆技，捕捉這動人一刻。」

作品在網路曝光，吸引近萬名網友按讚、留言，「最美的視角」、「好美的畫面，謝謝你也讓我們看到」、「好溫柔的筆觸，狗狗的神情也畫得好溫柔穩定」、「這一刻好美，謝謝你的神來一筆」、「畫和文字好觸動人心」。