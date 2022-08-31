數位發展部預算送達立法院，國民黨立委李貴敏發現，數位部本部國外旅費就高達 1408萬元，規劃出國考察、視察、開會共23次，預計出國人天數達609，平均每天有1.7人在國外，李貴敏質疑，「到底是數位部還是出差部？」

李貴敏說，他不是數位發展部嗎？公文都可以用電子了，數發布自己還編列兩億的通訊費，數位部長唐鳳好幾次開國際會議也用視訊，外國旅費卻編到1408萬，平均每天都有人在國外出差，根本「出差部」。且短程車資費編列99萬，平均每個月計程車費就要8萬3千元。

不僅如此，數位部媒體政策及業務宣導費也高達1300萬，一般事務費也有4900萬，李貴敏說，這不免讓人認為，數位部會變成發包中心，預算編列浮濫，變成在搞網軍跟大內宣。

李貴敏還提到，在用人與薪資方面，更是讓人匪夷所思，依據數位部提供預算書資料顯示，法定編制人員待遇2億3千餘萬元，編制內員額256人；約聘僱人員目前暫列24人。如扣掉其他部會調撥過來員額，新增加的169人，編列近3億元，平均每人每年薪資超過176萬元。對比警政署，平均每人每年還不到80萬元，差不多就是人家的零頭，和數位部的待遇實在不能比。

此外，數位部成立後，財團法人電信技術中心從NCC改為數位部補助，不過NCC今年補助的是1.26億，轉移到數位部之後，數位部明年預計補助約3億，李貴敏說，如此大幅增加的理由，會要求數位部說明。