國民黨高雄市長參選人柯志恩今（31）日出席競選總部祈安植福儀式。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（31）日出席競選總部祈安植福儀式。（柯宗緯攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（31）日出席競選總部祈安植福儀式。（柯宗緯攝）

今（31）日早傳出前衛生署長楊志良有意在9月2日登記參選高雄市長，但稍早楊志良已否認此事。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今日直斥，這是空穴來風的事，對於傳聞一笑置之，而未來也會邀請楊署長來輔選站台。

今早本報記者求證楊志良，他坦言在國民黨提名柯志恩前，有很多勸進聲，他前陣子確實也遷戶籍到高雄，「我知道我的身體受不了這種折騰」，因此將不會參選，未來若受到邀請也會幫忙柯志恩輔選。

對此，柯志恩今出席競選總部祈安植福儀式時回應，絕對邀請楊志良署長，因為他是代表正直、善良的力量，但對於該傳聞真的是空穴來風，楊署長今天所講的話跟他之前在國民黨尚未徵召柯志恩前，對照起來所講的話是完全是一模一樣。

柯志恩也不解說，為什麼會有這樣的傳聞出來？「我覺得我們都是一笑置之」，她也相信楊志良署長、高金素梅委員都是站在我們這邊，這點就是完全都無庸置疑的。

媒體追問，會有此傳聞是因柯志恩民調比較低，柯志恩解釋，之前做的民調都是在她確診解隔離完後才做，目前已經有1個月了，她相信現在民調已經是逐步上升，不必因為一件空穴來風的新聞，然後來說柯志恩到底民調如何，硬是要串連在一起。

柯志恩預計明天將去登記，今天先在國民黨高雄市黨部成立的競選總部舉辦祈福儀式。她說，明天會有非常重要的朋友，陪著柯志恩去做登記，代表正式啟航，隨後在進行車隊繞行，向大家宣布柯志恩要正式參選高雄市長。

相對民進黨資源豐厚，柯志恩坦言，國民黨家徒四壁，任何候選人都要靠自己，特別是2018年黨產會將所有國民黨黨產全部凍結後，大家都有這樣的自知，「我們完全在打一場不對稱的戰役」，民進黨是現任、擁有強大資源，而且他們會撒資源，國民黨唯有扎根基層服務來迎戰。