國防部31日送抵立法院的「國防部111年中共軍力報告書」，預判中共第三艘航艦福建號在2025年完成海試撥交服役，未來遼寧號、山東號航艦持續戰力生成，配合海、空軍，遂行跨島鏈遠海長航訓練，並部署中、長程常規對地、反艦彈道飛彈及巡飛彈，建構第一、二島鏈間區域抗擊外軍能力；完備反介入／區域拒止能力。

報告書並指出，因中共8月「聯合軍事行動」向臺灣周邊海域發射東風系列彈道飛彈，並以機艦進入我防空識別區，並逾越海峽中線及貼近24浬線海域活動，結合網路、認知作戰來檢驗對台軍事作戰整備。國防部評估現階段中共對台的可能行動，仍以認知作戰並在灰色地帶密集不間斷侵擾我周邊海、空域，並以聯合軍事威攝製造來製造我國內恐慌。

以下是報告書第五章與第六章，共軍在台海週邊活動與對台軍事作戰整備的內容重點：

國防部在中共對台作戰能力的評估上，近年共軍對臺戰役準備，結合東部戰區「聯合軍事行動」經驗及國際相對應連鎖反應，聯合情監偵能力上，結合衛星全時域，掌控印太地區外籍機、艦動態，並在臺海周邊海、空域常態部署電偵機（艦）、無人機、情報船、科研船，透過陸、海、空及航太等多維偵蒐手段，掌握我軍事動態及完善戰場經營。

在通資電作戰能力，共軍現階段已具備對我電子攻擊能力，可運用干擾或遮斷方式，對我通信指管效能產生局部影響；結合網軍啟動有、無線之全球網路攻擊，破壞我國家關鍵基礎設施，影響軍事裝備系統運作，以支援對臺作戰。

在聯合軍事威懾上，併用軍事與非軍事對臺侵擾手段，共軍機、艦進入我周邊海、空域進行針對性演練及加大聯合演訓力度，並仿造臺灣重要政軍設施進行實戰實案化對抗訓練，結合認知作戰運用，擴大宣傳與威懾效果。

聯合海空封鎖，對我重要港口、機場、軍事設施及聯外航道遂行封控，整合制空、制海及對陸打擊戰力，伺機破壞政軍指管中樞與關鍵基礎設施。企圖影響政府正常運作與防衛作戰持續力有效發揮。

精準打擊上，火箭軍各式彈道飛彈、巡弋飛彈及空射攻陸飛彈射程涵蓋臺灣全島，協同海、空軍戰力與陸軍遠程多管火箭砲，攻擊我政、軍、經等重要目標，達成其「制機於地、制艦於港」作戰方針。

聯合登島作戰，持續列裝各型登陸載具及建構海、空戰略投送能量，並強化戰區聯戰指管與戰力整合，加速提升對臺多維雙超、立體登陸作戰能量。

在對臺可能行動上，審視共軍近年軍備發展、演訓活動及檢視其「損小、效高、快打、速決」之用兵理念，對台可能行動，在認知作戰藉由電信科技、網路滲透攻擊，綜合運用心理戰、輿論戰、法律戰「三戰」作為，散播假、錯、爭議訊息及操作輿論，形成對我不利態勢。加上在灰色地帶上，運用民用航空器、無人機、探空氣球、橡皮艇、海上民兵等手段，密集不間斷侵擾我周邊海、空域，企圖改變兩岸既有現狀。

接著就是聯合軍事威懾，升高軍事活動強度、部隊前推部署、聯合軍演、飛彈試射或海、空軍機、艦進逼我領海、領空，拼心理戰及傳媒渲染，製造國內恐慌。再以聯合海、空封鎖，以火箭軍或海、空軍對我重要港口、聯外航道實施局部或全面封鎖、切斷外、離島運補，封鎖我能源，供給與經濟命脈，不利我方持久作戰。同時奪占外、離島以有限局部衝突模式，發動損小、快打、速決之三棲突擊行動，攻占我外、離島，企達「以戰逼談」，脅迫我方接受政治談判，或作為封鎖本島及大規模進犯之前進基地。

在對台的斬首作戰部分，運用特戰部隊或先期潛伏人員，對我政軍中樞遂行斬首突擊，併用巡飛彈遠距精準打擊，癱？我整體指管運作及破壞重要關鍵基礎設施，迫使政府快速失能，動？抗敵決心。

並以聯合火力打擊，運用陸、海、空軍及火箭軍精準打擊火力遂行跨海實彈射擊，並結合衛星、無人機、預警機偵蒐、電子戰及反輻射攻擊等，摧毀我指揮體系、關鍵設施與重要目標，癱瘓海、空軍有生戰力、情監偵與防空系統。再來才是全面進犯，共軍對台作戰最終須透過海空輸具將登陸部隊運送至本島，達成實質占？戰役目標，關鍵在於優先奪取制三權（制電磁權、制空權、制海權），採「先癱後登」方式，統合運用火箭軍、戰略支援部隊及三軍戰力，對臺遂行大規模三棲進犯，力求速戰速決，解國軍防衛體系，惟囿於兩棲正規登陸輸具及後勤能量不足，制約共軍大規模登陸作戰。