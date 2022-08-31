開學季再遭疫情攪局！BA.5疫情9月中下旬恐達高峰，防疫概念股喜迎另類返校需求，檢測族群亞諾法（4133）、基亞（3176）同奔漲停，興櫃的普生（4117）、安特羅（6564）勁揚逾8％，熱映（3373）、毛寶（1732）、高端疫苗（6547）等「防疫小尖兵」榮景也再現。

Omicron BA.5疫情持續增溫，國內各級學校也已陸續開學，在全球與病毒共存共識下，快篩、口罩、疫苗等各項防疫需求都大舉升溫，防疫概念股再度迎來波段行情。

檢測概念股亞諾法、基亞股價31日同步亮燈漲停，ABC-KY也大漲逾半根停板，寶齡富錦、泰博、瑞基也上漲2～4％，檢測族群喜迎「另類返校需求」。

此外，而在疫情趨緩以來，股價沉寂已久的口罩、測量產品、清潔用品概念股，也「把握機會」大展反攻氣焰，恆大、康那香漲逾3％，興櫃熔噴不織布廠敏成也勁揚逾5％。

額溫槍廠熱映今年來股價更是重挫逾四成，31日同樣亮燈漲停、拉出長紅K棒，一舉突破5日線及季線，改寫6月下旬來新高；清潔用品大廠毛寶也漲停，近三周股價持續走揚，31日登漲停價38.6元續創近四個月高。

至於疫苗股方面，則由國產疫苗高端疫苗多頭表態，31日亮燈漲停攻上147元，創3日除權以來新高，目前已填權逾三成；興櫃市場的聯亞藥，漲幅也逾3％，盤中最高價重返50元整數關卡。