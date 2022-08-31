宇隆科技（2233）31日召開股東臨時會，在出席股數達82.71％情況下，順利完成全面改選9席董事（含3席獨董）案。其中，以伸興工業代表人的宇隆董事長劉俊昌，及伸興董事長林志誠等5人當選宇隆董事；另以弘聚投資代表人的程泰機械董事長楊德華，取得1席宇隆董事，新任董事（含獨董）任期為3年。

新當選的宇隆6席董事，包括伸興工業代表人的劉俊昌、林志誠、吳智盛、司晴星，及劉棟樑等5人；另弘聚投資的代表人楊德華。至於新當選3席宇隆獨立董事，分別為駱世民、黃立恒，及易昌運。

劉俊昌表示，將攜手宇隆三大股東企業資源，進行垂直水平整合，秉持誠信、穩健及長期發展的永續經營方針，評估適當的策略定位，提升國際競爭優勢，開創公司在精密機械加工的新里程碑。

另宇隆也將推進未來公司整體營運，更上一層樓，創造所有股東利益最大化，回報所有股東、員工及供應商的支持。