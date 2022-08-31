寶島羽球一姐戴資穎本周重返世界第1，正在日本大阪挑戰BWF超級750賽事，今天（31日）全球創新科技領導品牌Epson正式宣佈，邀請世界球后戴資穎擔任台灣市場品牌代言人，共同發揮「堅持、創新，做自己的No.1」的精神，攜手球后透過創新科技一同在賽場及生活中，開創更多精彩瞬間，也特別規劃小戴獨家限定的神隊友系列選手卡供球迷收藏。

隨著新冠肺炎疫情許多國家已經漸漸放寬入境限制，國際賽事都次第恢復，在繁忙的比賽行程之餘，戴資穎正面形象也收到不少代言邀約，從速食、雞精、健身器材、能量飲、機車等，這次進入家用文件事務機，她表示：「這次與Epson的合作過程中，對該品牌有更深入了解。Epson不論是在產品的品質還是技術的創新，都有著自己的堅持，持續以高規格的產品和服務，顛覆大家的既定印象並超越期待。首次體驗到了Epson的多款產品，從印表機、標籤機到投影機，每一項產品不僅提升生活品質，也讓科技生活變得更加便利。例如在戴萌TTY店中最新打造了大螢幕的投影畫面，讓家人與球迷可以享受大畫面轉播；而迷你雷射投影機與標籤機更成為出國征戰最佳夥伴。」

深知戴資穎寵粉的心意，Epson此次特別規劃推出小戴獨家限定的神隊友系列選手卡，採Epson數位印刷技術印製，球后將化身成用戶們的最強神隊友，於多款卡片中演繹Epson各產品線的特色及強大性能，並透過產品的獨特科技為用戶們的日常帶來神助攻。

提到這次選手卡合作，戴資穎分享：「運動選手卡在體育界盛行已久，每一張選手卡也都有其代表的意義，無論是一種成果的證明，或是一個里程碑的達成。對我來說，除了家人之外，最堅強的後盾就是穎迷粉們，也期盼透過此次選手卡的推出，可以讓穎迷粉、以及廣大的Epson忠實用戶們，能夠有個特別的紀念品可以收藏。」

面對下半年度進湊賽程，戴資穎將以「堅持、創新，做自己的No.1」的精神奮戰到底，Epson也會陸續在自家官方YouTube頻道及臉書粉絲團推出和小戴的合作宣傳影片。

世界球后戴資穎（右）出任Epson台灣品牌代言人，和台灣愛普生董事總經理呂理廸相見歡。（台灣愛普生提供）