蔡姓通緝犯逆向衝入機車道造成6人受傷。（翻攝畫面）

蔡姓通緝犯去年1月16日為躲避警察臨檢，駕駛改裝轎車逃逸，逆向駛入新北市汐止區北山大橋機車引道，在窄小車道內有如「打保齡球」一般，連續撞擊5台機車，導致6人受傷，其中一名婦人被壓在車底，全身多處骨折，士林地檢署檢官認為蔡男不顧傷者棄車逃逸，涉犯殺人未遂，依法起訴。

35歲蔡姓通緝犯，車上載著剛認識的林姓女子，中午12點行經南港路一段、研究院路路口時，遇到南港派出所員警攔查，蔡擔心身分遭識破被捕，隨即加足油門逃逸，逆向進入機車引道，連續撞擊蔡姓、陳姓、何姓、莊姓、周姓的機車倒地，其中周姓騎士的妻子彈飛後座，被碾壓倒地，蔡不得已停車。

起訴書指出，5台機車遭碰撞倒地，騎士均四肢擦挫傷，周婦右側8根肋骨、四肢以及腰椎骨骨折，而轎車被卡在水泥分隔島上動彈不得，蔡男竟留下林女，獨自棄車逃逸。

起訴書指，蔡男明知道機車道無足夠的空間閃避，他為了逃避追緝貿然駛入，發生碰撞後並沒有減速、靠邊停車，竟不顧他人安危，基於殺人不確定故意，繼續駕車前進，甚至未對傷者施以必要的救護，依殺人未遂罪、妨害公眾往來安全、肇事逃逸罪提起公訴。