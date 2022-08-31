國民黨桃園市長參選人張善政遭控在宏碁任職時，以計畫主持人身分向農委會申請研究計畫，經費5736萬元，研究報告涉嫌抄襲。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（31）日狠嗆綠營，「張飛打岳飛」，不能因林智堅抄襲罪證確鑿，就要把所有事情混為一談。

柯志恩今午出席競選總部祈安植福儀式時指出，張院長這次事件跟林智堅抄襲案完全兩碼子事情，張院長已由宏碁來做背書，這是當年的委託案，與林智堅抄襲案完全是不同檔次的問題，「民進黨千萬不要張飛打岳飛，把有事情混在一起」，不能因為林智堅抄襲罪證確鑿，就硬要把張院長案子打成是抄襲。

柯志恩強調，今早張善政講的非常清楚，如果有5000多萬是進到他個人的口袋，他絕對會退選，因為他對自己非常有信心，「我們也對他非常有信心」，最重要的是宏碁在社會的公信力絕對高於綠營任何得政治人物，宏碁都敢出來背書了，綠營還有什麼話可以講的？