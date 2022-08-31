周二美國汽油批發價格跌回了俄羅斯入侵烏克蘭之前的價位，意味著未來幾周其民眾在加油時的壓力可望進一步緩解。

周二美國汽油期貨價格收在每加侖2.6944美元，創下2月18日來新低。美國是全球最大的汽油消費國。

俄羅斯總統普丁在今年2月24日清晨發表全國電視演說，以「去軍事化」和「去納粹化」為名對烏克蘭發動「特別軍事行動」，正式揮軍入侵烏克蘭。隨之而來的一連串國際制裁則帶動整個能源市場的價格創下多年新高。

能源成本向來是推升全球通膨的主要原因。美國汽油期貨在6月初升至每加侖4.31美元，創下歷史新高。根據美國汽車協會（AAA）的數據，兩周後、在6月中旬零售汽油價格便站上了5.016美元，亦創下歷史新高。

惟隨著夏季接近尾聲、需求持續下滑，汽油價格也開始回落。Again Capital LLC合夥人John Kilduff表示，從現在起需求只會惡化。

此外，全球經濟可能陷入衰退，以及國家戰備儲油以前所未見的規模緊急釋油，亦有助於抑制急升的原油和汽油價格。

與6月創下的歷史高點相比，美國汽油批發價格已下滑37%，而零售價格下跌23%。每個州的汽油價格都在走跌，其中以中西部地區跌最多。