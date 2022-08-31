大陸滬指31日早盤收報3,189.26點，跌1.18％，成交額人民幣（下同）2,612億元。深成指早盤收報11,762.56點，跌1.74％，成交額3,657億元。創業板指早盤收報2,556.51點，跌2.13％，成交額1,180億元。科創50指數早盤收報1,024.99點，跌2.41％，成交額356億元。
大陸A股三大指數31日集體開低，隨後跌幅持續擴大。盤面上，券商、銀行、保險等大金融概念股逆市走強，中國銀河漲超7％，寧波銀行漲近5％，財達證券、中信建投、廣發證券、成都銀行、中國人壽等跟漲。
衛星互聯網、通信板塊開盤繼續活躍，北緯科技連三日漲停，三維通信連兩日漲停，萬通發展、達華智慧、振芯科技、中國衛通等跟漲。房地產開發股異動，京投發展、新黃浦漲停，萬科A漲超5％、中迪投資、萬通發展、中交地產、招商蛇口等跟漲。
受到股神巴菲特減持影響，比亞迪A股大跌超過8％，帶動整個汽車股下跌，長城汽車、江淮汽車跌5％，廣汽、長安汽車等跟跌。
另外，香港恒生科技指數轉漲，此前一度跌超2％。商湯漲近5％，眾安線上漲超4％，美團漲超2％。
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