學生返校季燃起3C開學商機！富邦媒（8454）旗下momo購物網8月至今3C資訊業績較上月同期成長突破五成。

momo於31日公布「2022年潮流3C消費指南」，斜槓青年必備「Intel EVO認證筆電」，滿足學習、遊戲、打工實習的全方位高效能需求；體驗飆速上網，手機升級必選「5G機種」；美型「真無線耳機、智慧型手錶」潮流妝點戴著走；學生夯拍短影音，「運動相機」連續數月年增逾70％。

即日起至9月12日，富邦媒同步開跑《開學神助攻》電腦聯合開學季活動，ASUS、Lenovo、hp、MSI等品牌電腦、Logitech開學季、Intel Gamer Days、ASUS超品日、Android開學季、Acer品牌週、技嘉返校日等活動輪番登場。

momo根據銷售發現，為滿足身兼在校生、實習生、電玩愛好者等多重身分的斜槓青年需求，筆電以獲得「Intel EVO標章認證」的高效機種最受歡迎，具備輕薄、反應快、連線快、充電快、喚醒快等絕佳效能，一機滿足學習、工作、遊戲等使用情境，熱銷商品如ASUS VivoBook S 14X OLED輕薄筆電，搭載最新Intel CoreTM H處理器、512GB儲存裝置、超快WiFi 6E連線等功能，同樣熱銷的商品還ASUS ZenBook UX3402ZA EVO輕薄筆電、Acer Swift5窄邊框極輕觸控筆電。

momo桌電熱銷的商品規格及價格也有上升趨勢，消費者青睞於搭配Intel i5處理器、512G SSD以上儲存配置的主機，以及27至34型的大尺寸螢幕，滿足流暢度、視覺性的高度需求。隨數位創作者持續增加、居家學習成新常態，momo也發現消費者對於網路儲存伺服器、列印掃描複合機、繪圖板等資訊周邊的購買需求不斷提升。