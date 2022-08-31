「雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務」昨(30日)到元長國中活動中心為長者服務，不少阿公阿嬤相揪免費配眼鏡。縣長張麗善今在臉書分享，「雲林愛老眼鏡」推動至今，已經點亮1萬8千名雲林長者的視界！
張麗善分享，不少阿公阿嬤相揪免費配眼鏡，挑到自己喜歡的鏡框，像個孩子笑開懷，這幕真的好暖心。她感謝銀光未來創新協會創辦人，也就是國民黨主席朱立倫，3年多前與他們攜手推動雲林愛老眼鏡，讓捨不得花錢的長輩，不再隨便買副老花眼鏡戴，傷害眼睛。
另外，張麗善也指出，凡設籍雲林縣且年滿65歲以上的長者，可前往36家驗光所預約，在專業驗光師協助下檢查視力後，免費配一副老花眼鏡 ，守護靈魂之窗。
至於無合作驗光所的鄉鎮，「雲林愛老眼鏡偏鄉巡迴配鏡服務」接下來會開往古坑鄉、褒忠鄉、大埤鄉、林內鄉，好康道相報，歡迎阿公阿嬤踴躍參加。
活動時間地點如下：
9/8 (四)古坑鄉老人會
9/13(二)褒忠國小活動中心
9/22(四)大埤鄉酸菜文化館
9/26(一)林內鄉衛生所
活動時間：下午2點-5點
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