男星劉畊宏昨（30日）被大陸網紅辛巴爆料曾賣糖水假燕窩，不少網紅和直播主也涉入其中，事隔一夜後，劉畊宏稍早在微博轉發公司聲明，並寫下：「對於我先前合作的公司選品不夠嚴謹，導致信任我的消費者受到損害，我感到非常抱歉」。

劉畊宏稍早轉發公司聲明，並寫下：「辛苦同事們」，表示前一晚找到了二年前合作的MCN公司，並要求對方提供數據和證明，要讓外界知道當時處理的態度和方式，劉畊宏對此道歉：「對於我先前合作的公司選品不夠嚴謹，導致信任我的消費者受到損害，我感到非常抱歉」，並保證團隊會記取經歷，對商品會更加嚴謹把關。

其實，假燕窩事件爆發後，劉畊宏昨仍一如往常開直播教健身操，還提到自己因健身操翻紅，獲得許多工作邀約，劉畊宏表示，自己大可上節目輕鬆賺錢，不過他更享受運動和鍛鍊，劉畊宏還激動落淚說，想讓更多人愛上健身、幫助健身行業成長。

劉畊宏微博全文。（圖／取材自劉畊宏微博）

49歲劉畊宏去年底帶著全家移居上海，日前在大陸疫情嚴峻期間，發揮健身專長，靠著毽子操直播一炮而紅，劉畊宏和老婆王婉霏不只成為話題人物，劉畊宏的微博和抖音粉絲人數翻漲，掀起全民運動熱潮，甚至影響運動產品的銷量。