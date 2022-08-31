52歲中天美女主播周玉琴與64歲名嘴、政大外交系兼任副教授賴岳謙日前傳出喜訊，公開宣布年底將登記結婚，並同步秀出婚戒放閃。日前小倆口在自己的網路節目上，一起甜蜜直播接受網友拷問，更首度公開定情過程，不斷被拱親一個，周玉琴更羞喊「他怕我跑掉！」

賴岳謙日前在臉書上分享「您問謙答」影片，說特別邀請了「我的領導玉琴妹」首次來上節目，兩人不但一開始對著鏡頭一起曬出婚戒，還自曝交往過程。原來賴岳謙很早就對周玉琴有好感，也曾幾度邀約女方吃飯，但都被周玉琴以公私分明為由冷處理。後來賴岳謙好不容易得到追求的機會，第一封簡訊就直球進攻：「我們約會吧！」賴岳謙各種追求動作，還被女兒虧說：「你追你女友的技術很差」

賴岳謙爆料周玉琴當初對他保持距離，是因為其實給自己設下3個挑對象原則，包括「不能太老」、「不能是大學教授」以及「不能是節目來賓」，沒想到周玉琴被賴岳謙鍥而不捨感動，原則都被打破。

而周玉琴也透露賴岳謙總是不厭其煩做愛心便當給自己吃，而且都會記得她的喜好，甚至有次賴岳謙還自告奮勇說自己做的東坡肉比餐廳還好吃，結果不慎被油噴濺到，之後還去看醫生，但賴岳謙絲毫沒有放棄，還誇下海口要做一輩子給她吃，讓周玉琴感動不已。

周玉琴則羞曝其實賴岳謙很怕她跑掉，男方也直言確實是如此，所以周玉琴要求要有定情物時他樂得開心，「因為這樣她就跑不掉了！」有趣的是，期間被網友拱親親，賴岳謙數度在鏡頭前靠近周玉琴，但都被打槍，周玉琴則害羞表示「就靠近一點就好」，他立馬回「是」，甜蜜的互動瞬間甜翻眾網友。